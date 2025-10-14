Рейтинг@Mail.ru
Путин и Мирзиеев обсудили продвижение крупных совместных проектов
16:24 14.10.2025 (обновлено: 16:26 14.10.2025)
Путин и Мирзиеев обсудили продвижение крупных совместных проектов
Путин и Мирзиеев обсудили продвижение крупных совместных проектов
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и... РИА Новости, 14.10.2025
владимир путин, россия, узбекистан, шавкат мирзиеев, в мире
Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, В мире
Путин и Мирзиеев обсудили продвижение крупных совместных проектов

Путин и Мирзиеев обсудили продвижение общих проектов в торговле и энергетике

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Рассмотрены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и энергетической сферах. Отмечен рост взаимного товарооборота. Высказано также удовлетворение по поводу тесного практического взаимодействия ряда ключевых ведомств двух стран", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что лидеры подтвердили настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских союзнических отношений и условились о продолжении контактов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Путин и Мирзиеев обсудили укрепление двусторонних отношений
Владимир Путин, Россия, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
 
 
Заголовок открываемого материала