Путин и Мирзиеев обсудили продвижение крупных совместных проектов
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили по телефону продвижение крупных совместных проектов в торгово-инвестиционной и... РИА Новости, 14.10.2025
