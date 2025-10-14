Рейтинг@Mail.ru
Говорим о Победе. Стартовал конкурс на лучший патриотический медиаконтент - РИА Новости, 14.10.2025
14:37 14.10.2025
Говорим о Победе. Стартовал конкурс на лучший патриотический медиаконтент
Говорим о Победе. Стартовал конкурс на лучший патриотический медиаконтент
Конкурс "Бессмертного полка России" на присуждение Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" стартовал в... РИА Новости, 14.10.2025
https://sn.ria.ru/20251014/premiya-2048147382.html
Общество, Россия, Москва, Елена Цунаева, Наталья Тюрина, Наталья Шадрина, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Бессмертный полк, Великая Отечественная война (1941-1945)

Говорим о Победе. Стартовал конкурс на лучший патриотический медиаконтент

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Конкурс "Бессмертного полка России" на присуждение Всероссийской общественной премии за лучший патриотический медиаконтент "Говорим о Победе" стартовал в России. Кто может принять участие в конкурсе? Каковы его правила и сроки подачи заявок? Об этом организаторы и члены жюри рассказали во вторник в Пресс-центре МИА "Россия сегодня".
На конкурс "Говорим о Победе" будут приниматься все опубликованные материалы патриотического характера, посвященные Великой Отечественной войне, ее эпизодам и героям, а также проведению специальной военной операции, созданные с 1 января по 31 декабря 2025 года. Конкурс является открытым, в нем могут участвовать профессиональные журналисты, электронные и печатные СМИ, интернет-СМИ, пользователи социальных сетей и блогеры.
Мероприятие особенно важно тем, что проводится в год Защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне, отметила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева.
Сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России", первый заместитель председателя Комитета ГД РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева
"В этом году мы чествовали наших победителей, вспоминали великих полководцев и простых солдат, подвиги наших бойцов и командиров, героизм на фронте и в тылу. Вспоминали мирных граждан, которые стали жертвами геноцида и погибли от рук нацистов и их пособников. Всем этим темам было посвящено много репортажей, видеоматериалов, сюжетов, печатных статей, как в официальных СМИ, так и в интернет- блогах. Любой такой материал — это не только личная позиция автора, но еще и вклад в важное государственное дело сохранения исторической памяти и увековечения памяти наших героев", — подчеркнула она.
Юные участники конкурса "Говорим о Победе", отмеченные жюри, смогут получить профессиональную поддержку на пути к будущей карьере в журналистике, отметила начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере Дирекции государственных проектов Международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.
Старт всероссийской общественной премии "Говорим о Победе"
Вчера, 12:31
"У нас с Всероссийским детским центром "Орленок" есть совместный проект "Медиалаборатория инновационной патриотической журналистики", участники которого начинают входить в профессию с 14 лет. Лучших юных авторов мы будем интегрировать в этот проект и содействовать их в поездке в "Орленок", где работает наша детская группа. А авторам лучших студенческих работ мы дадим возможность пройти стажировку на площадке агентства. Таким образом премия откроет участникам максимальные возможности для профессионального развития", — рассказала она.
Медиаконтент о подвигах советской армии в ходе Второй мировой войны сегодня особенно актуален и востребован за пределами России, заявила директор Дирекции документального вещания телеканала RT Екатерина Яковлева.
"Когда мы проводим фестивали за рубежом и показываем фильмы о героях СВО, мы всегда касаемся темы Второй мировой войны. Все бойцы, которые сейчас на передовой, вспоминают про связь со своими дедами и говорят, что идут по тому же пути. Поэтому через историю живых героев, которые сегодня находятся на фронте, очень хорошо можно рассказать о патриотизме", — подчеркнула она.
Конкурс будет проводиться в двух номинациях, сообщила руководитель исполкома Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Наталья Шадрина.
"Первая номинация — это видеоконтент. Здесь будут приниматься телепрограммы, интервью, репортажи, новостные сюжеты, видеоролики. И вторая номинация — это текстовый контент с видео- и фотосопровождением. Тематика конкурса очень широкая, я думаю, что каждый желающий найдет то, что ему наиболее подойдет", — рассказала она.
Она перечислила конкурсные темы: это "воинский подвиг", "трудовая доблесть", "описание боевых действий", "геноцид", "преемственность поколений", "семейные истории", "освещение акций "Бессмертного полка" в России и за рубежом", "празднование Дня Победы и Дня окончания Второй мировой войны".
Заявки на конкурс принимаются на сайте "Бессмертного полка России" до 31 декабря 2025 года. Информация о победителях будет опубликована не позднее 31 марта 2026 года, а церемония награждения состоится в апреле 2026 года в Москве.
 
ОбществоРоссияМоскваЕлена ЦунаеваНаталья ТюринаНаталья ШадринаГосдума РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к ПобедеБессмертный полкВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
