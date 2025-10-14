Рейтинг@Mail.ru
Палестинский политик оценил мирный план по Газе
17:57 14.10.2025 (обновлено: 18:19 14.10.2025)
Палестинский политик оценил мирный план по Газе
Палестинский политик оценил мирный план по Газе

Абдул Маджид: план Трампа по Газе сталкивается с серьезными препятствиями

Саммит по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Саммит по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / Pool/Suzanne Plunkett
Саммит по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. План по урегулированию конфликта в секторе Газа сталкивается с серьезными препятствиями, поделился в интервью с РИА Новости палестинский политик и глава движения "Палестинский фронт народной борьбы (1991)" Халед Абдул Маджид.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Представитель ХАМАС поблагодарил Трампа за участие в урегулировании
11 октября, 05:27
"Мирный план, предложенный Трампом, сталкивается с серьёзными препятствиями, несмотря на прекращение огня в Газе или поддержку арабских стран, объявленную на конференции в Шарм-эш-Шейхе", - считает Абдул Маджид.
Собеседник агентства подчеркнул в интервью, что никакой мирный процесс невозможен, если палестинскому народу не предоставят неотъемлемые национальные права, включая создание палестинского государства со столицей в Иерусалиме и возвращение беженцев.
"Региональная напряжённость и международные споры затрудняют реализацию мирного плана… Интеграция Израиля в регион и укрепление американо-израильской гегемонии над ресурсами народов Ближнего Востока свидетельствует о неспособности этих инициатив достичь справедливого и всеобъемлющего мира", - считает политик.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
СМИ назвали перемирие по Газе временной паузой
Вчера, 13:46
 
