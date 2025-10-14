Палестинский политик оценил мирный план по Газе

МОСКВА, 14 окт – РИА Новости. План по урегулированию конфликта в секторе Газа сталкивается с серьезными препятствиями, поделился в интервью с РИА Новости палестинский политик и глава движения "Палестинский фронт народной борьбы (1991)" Халед Абдул Маджид.

"Мирный план, предложенный Трампом, сталкивается с серьёзными препятствиями, несмотря на прекращение огня в Газе или поддержку арабских стран, объявленную на конференции в Шарм-эш-Шейхе", - считает Абдул Маджид.

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.