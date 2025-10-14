Рейтинг@Mail.ru
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом
Новости Подмосковья
 
16:09 14.10.2025
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом - РИА Новости, 14.10.2025
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с юбилеем прославленного советского и российского гандболиста Владимира Максимова и вручил ему орден "За РИА Новости, 14.10.2025
новости подмосковья
гандбол
московская область (подмосковье)
владимир максимов
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
гандбол, московская область (подмосковье), владимир максимов, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Гандбол, Московская область (Подмосковье), Владимир Максимов, Андрей Воробьев
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом

Андрей Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с юбилеем прославленного советского и российского гандболиста Владимира Максимова и вручил ему орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьев поздравил Максимова с 80-летием, отметив, что спортсмен, будучи также тренером, сопровождал многих молодых людей и в спорте, и в жизни.
"В этот торжественный день я хочу вручить вам орден "За заслуги перед Московской областью" I степени", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Максимов отдал гандболу почти 60 лет. В составе сборной СССР в 1976 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1978 году - серебряным призером чемпионата мира. За свою карьеру провел на поле 172 матча, забросил 690 мячей - рекордный показатель среди отечественных гандболистов.
В начале 1980-х Максимов ушел в тренерскую деятельность, занимался поиском и подготовкой молодых игроков по всей стране. В конце 1980-х занял пост главного тренера сборной СССР, а мужская сборная России по гандболу под его руководством стала олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, завоевала серебро на чемпионатах мира и Европы, а также бронзу на Олимпийских играх в Афинах. В 1998–2001 годах Максимов возглавлял "ЦСКА-Спортакадемклуб", на базе которого в 2001 году была создана команда "Чеховские медведи". С 2001 года под руководством Максимова команда "Чеховские медведи" стала 21-кратным чемпионом России, 12-кратным обладателем Кубка России, 9-кратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка Европы.
Новости ПодмосковьяГандболМосковская область (Подмосковье)Владимир МаксимовАндрей Воробьев
 
 
