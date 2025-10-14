Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с юбилеем прославленного советского и российского гандболиста Владимира Максимова и вручил ему орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев поздравил Максимова с 80-летием, отметив, что спортсмен, будучи также тренером, сопровождал многих молодых людей и в спорте, и в жизни.

"В этот торжественный день я хочу вручить вам орден "За заслуги перед Московской областью" I степени", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Максимов отдал гандболу почти 60 лет. В составе сборной СССР в 1976 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1978 году - серебряным призером чемпионата мира. За свою карьеру провел на поле 172 матча, забросил 690 мячей - рекордный показатель среди отечественных гандболистов.