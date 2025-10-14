https://ria.ru/20251014/orden-2048210950.html
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом
Воробьев вручил гандболисту Максимову орден за заслуги перед регионом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с юбилеем прославленного советского и российского гандболиста Владимира Максимова и вручил ему орден
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с юбилеем прославленного советского и российского гандболиста Владимира Максимова и вручил ему орден "За заслуги перед Московской областью" I степени, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.
Воробьев поздравил Максимова с 80-летием, отметив, что спортсмен, будучи также тренером, сопровождал многих молодых людей и в спорте, и в жизни.
"В этот торжественный день я хочу вручить вам орден "За заслуги перед Московской областью" I степени", - приводит пресс-служба слова губернатора.
Максимов отдал гандболу почти 60 лет. В составе сборной СССР в 1976 году он стал олимпийским чемпионом, а в 1978 году - серебряным призером чемпионата мира. За свою карьеру провел на поле 172 матча, забросил 690 мячей - рекордный показатель среди отечественных гандболистов.
В начале 1980-х Максимов ушел в тренерскую деятельность, занимался поиском и подготовкой молодых игроков по всей стране. В конце 1980-х занял пост главного тренера сборной СССР, а мужская сборная России по гандболу под его руководством стала олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы, завоевала серебро на чемпионатах мира и Европы, а также бронзу на Олимпийских играх в Афинах. В 1998–2001 годах Максимов возглавлял "ЦСКА-Спортакадемклуб", на базе которого в 2001 году была создана команда "Чеховские медведи". С 2001 года под руководством Максимова команда "Чеховские медведи" стала 21-кратным чемпионом России, 12-кратным обладателем Кубка России, 9-кратным обладателем Суперкубка России и победителем Кубка Европы.