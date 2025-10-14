Рейтинг@Mail.ru
ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 14.10.2025
https://ria.ru/20251014/oon-2048165162.html
ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы
ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы - РИА Новости, 14.10.2025
ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы
Всемирная продовольственная программа ООН намерена предоставить продукты питания для 1,6 миллиона жителей сектора Газа в течение трех месяцев после наступления... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T13:19:00+03:00
2025-10-14T13:19:00+03:00
в мире
израиль
сша
египет
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
реджеп тайип эрдоган
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042169968_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_860255c263bb1d0e98f1eeb35c316da1.jpg
https://ria.ru/20251014/peskov-2048127618.html
https://ria.ru/20251014/gaza-2048150895.html
https://ria.ru/20251014/gaza-2048074637.html
израиль
сша
египет
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042169968_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_0ef8235b0cde3948dbb9d1576493a8a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, оон, хамас, сектор газа
В мире, Израиль, США, Египет, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, ХАМАС, Сектор Газа
ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы

ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы. Что известно

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы
Палестинцы - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 14 окт - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН намерена предоставить продукты питания для 1,6 миллиона жителей сектора Газа в течение трех месяцев после наступления перемирия, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.
"ВПП ООН начала расширять масштабы своей деятельности в секторе Газа, поскольку прекращение огня открывает гуманитарным организациям возможность оказывать помощь уязвимому населению, отрезанному от жизненно важной помощи", - говорится в сообщении ВПП,
Максим Харкин (справа), освобожденный сегодня из сектора Газа, воссоединился с семьей в израильской больнице - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Кремле прокомментировали освобождение в Газе уроженца Донбасса
Вчера, 10:54
С момента вступления в силу прекращения огня 11 октября ВПП ООН направила в сектор Газа 137 грузовиков, которые перевезли полторы кубических тонны продовольственной помощи. С получением полного доступа ВПП ООН намерена восстановить регулярную систему распределения продовольствия, расширив масштабы помощи через 145 распределительных пунктов по всему сектору.
"В течение первых трех месяцев в рамках распределения продуктов питания ВПП ООН планирует накормить до 1,6 миллиона человек (примерно 320 тысяч семей - ред.) хлебом, пшеничной мукой и семейными продуктовыми наборами", заявили в ВПП.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Реконструкция Газы потребует 70 миллиардов долларов, заявили в ООН
Вчера, 12:39
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Вчера, 08:00
 
В миреИзраильСШАЕгипетДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганООНХАМАССектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала