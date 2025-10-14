ВПП ООН предоставит продовольствие для 1,6 миллиона жителей Газы

РИМ, 14 окт - РИА Новости. Всемирная продовольственная программа ООН намерена предоставить продукты питания для 1,6 миллиона жителей сектора Газа в течение трех месяцев после наступления перемирия, говорится в заявлении организации, поступившем в РИА Новости.

"ВПП ООН начала расширять масштабы своей деятельности в секторе Газа, поскольку прекращение огня открывает гуманитарным организациям возможность оказывать помощь уязвимому населению, отрезанному от жизненно важной помощи", - говорится в сообщении ВПП,

С момента вступления в силу прекращения огня 11 октября ВПП ООН направила в сектор Газа 137 грузовиков, которые перевезли полторы кубических тонны продовольственной помощи. С получением полного доступа ВПП ООН намерена восстановить регулярную систему распределения продовольствия, расширив масштабы помощи через 145 распределительных пунктов по всему сектору.

"В течение первых трех месяцев в рамках распределения продуктов питания ВПП ООН планирует накормить до 1,6 миллиона человек (примерно 320 тысяч семей - ред.) хлебом, пшеничной мукой и семейными продуктовыми наборами", заявили в ВПП.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.