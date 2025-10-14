Рейтинг@Mail.ru
Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.10.2025 (обновлено: 08:05 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/nato-2048052910.html
Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО
Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО - РИА Новости, 14.10.2025
Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО
В прошлую новогоднюю ночь любимый гольфист Трампа Стубб обратился к нации и, выдохнув, зачитал нетленку: "Мое послание сегодня ясно. У нас все хорошо. Почти по... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:00:00+03:00
2025-10-14T08:05:00+03:00
аналитика
в мире
россия
финляндия
хельсинки
йоулупукки
дмитрий медведев
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048054214_0:0:1480:832_1920x0_80_0_0_5487373cf329cbb7ebadc86ea83303a8.jpg
https://ria.ru/20251013/rossiya-2047867462.html
https://ria.ru/20251009/nato-2047313760.html
https://ria.ru/20251013/nato-2047875014.html
россия
финляндия
хельсинки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048054214_161:0:1270:832_1920x0_80_0_0_46f321aba7c130de9fc55f6aab97013b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, россия, финляндия, хельсинки, йоулупукки, дмитрий медведев, нато, евросоюз
Аналитика, В мире, Россия, Финляндия, Хельсинки, Йоулупукки, Дмитрий Медведев, НАТО, Евросоюз

Начало конца: почему теперь Россия дико пожалеет, что ее не приняли в НАТО

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
В прошлую новогоднюю ночь любимый гольфист Трампа Стубб обратился к нации и, выдохнув, зачитал нетленку: "Мое послание сегодня ясно. У нас все хорошо. Почти по всем международным показателям Финляндия — одна из лучших стран в мире, если не самая лучшая. Давайте гордиться нашей страной".
По слухам, Йоулупукки в этот момент поперхнулся имбирным печеньем и с тех пор находится в контролируемой медицинской коме.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Западе раскрыли, что НАТО получит от России
13 октября, 03:04
Впрочем, в Финляндии поперхнулись многие. Либо Стубб настолько туп, что не в курсе реального положения вещей в стране, либо он уверен, что этнические финны еще тупее него (сам Стубб — этнический швед).
В апреле 2023 года Финляндия после 75 лет нейтралитета вступила в НАТО, причем в рекордно короткие сроки — всего за 11 месяцев (самый быстрый прием в члены в истории организации). Глава финского МИД Хаависто назвал этот день историческим, а генсек НАТО Столтенберг заявил, что "членство Хельсинки — лучший подарок на 74-й день рождения альянса".
Всем было ясно, что начиная с этого момента в Финляндии все реки потекут молоком и медом, и в связи со скорой невостребованностью финская пищевка начала сдуваться. Параллельно с этим Финляндия закрыла границу с Россией — и тут начало сдуваться со свистом много чего еще.
После вхождения в НАТО и разрыва с Россией финнов осыпало таким количеством благ, что все их перечислить невозможно. По данным Reuters, из-за исчезновения российских туристов и прекращения торговли финская экономика ежегодно теряет минимум 300 миллионов евро, а безработица в приграничье взлетела почти до 15%. В 2024 году ВВП вместо роста начал сокращаться; общая безработица — на самом высоком уровне в ЕС после Испании; отношение госдолга к ВВП стало худшим в Евросоюзе; за один 2024-й был достигнут рекорд по банкротствам компаний за весь XXI век. Ну как это может не нравиться?
Из рога изобилия с надписью "НАТО" бесконечным потоком идут дары волшебного сада: финские производители, заменившие дешевое российское сырье на дорогие альтернативы, столкнулись с повышением себестоимости на 20-30% в зависимости от отрасли; строительная сфера тупо уменьшилась наполовину; загибается лесопромышленность; туристический сектор просто заполз за плинтус и не дышит, при этом затраты на членство в альянсе составляют миллиарды евро в год.
Вчера появилась информация, что ресторанная отрасль Финляндии может также прекратить свое существование. Массовые банкротства кафе и ресторанов в 2023 году выросли на 70%, а в 2024-м их число увеличилось еще на 80%. Причины удивительны и совершенно нелогичны: у финнов после разрыва с Россией теперь просто нет денег, чтобы ходить по ресторанам, а русских туристов нет. Кроме того, остро встала проблема с продуктами: пока мы думали, что это Финляндия кормит нас суперэкологичной снедью только из-под коровы, оказалось, что корова эта все время жила в России. По данным местных рестораторов, "цены на сырье резко возросли, поскольку пропала возможность закупать продукты из России". Да быть такого не может, врете вы все — и вообще, вас купил Путин.
Генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
"Это безумие". На Западе сделали заявление о войне НАТО с Россией
9 октября, 16:13
Некоторое время назад глава финской Центральной торгово-промышленной палаты (ТПП) Юхо Ромакканиеми признался, что экономика Финляндии из-за разрыва экономико-политических связей с Россией пострадала больше всех в ЕС, что обусловило стагнацию финской экономики и последующий экономический спад, который засасывает страну все глубже: "Финляндия испытала на себе экономические последствия сильнее всех европейских стран. Финский экспорт и экономика были исключительно зависимы от России, и внезапное прекращение торговли сразу же отразилось на повседневной жизни компаний". Что это еще такое? Нужно этого несознательного товарища срочно арестовать за распространение пропаганды Кремля.
В эту же камеру нужно посадить и финского премьер-министра Орпо, который в июле этого года радовался, что "Финляндия вновь признана самой счастливой страной в мире", а сейчас почему-то грустно заявляет, что "экономический рост ухудшился из-за разрыва экономических связей с Москвой; финские компании потеряли миллиарды инвестиций в России, а все пограничные перевозки и торговля остановлены". Всем известно, что вступление в НАТО сразу прибавляет 1000% к ВВП, поэтому срочно в кутузку.
Единственный здравый человек в Финляндии на данный момент — министр иностранных дел Элина Валтонен: на днях она объявила, что планируется ввести тарифы на весь (оставшийся) российский импорт — и все проблемы тут же будут решены. Даже тот же Стубб, на минуту опомнившись, в свое время заявил, что "финнам нужно морально готовиться к восстановлению отношений с Россией", потому что оказалось: "Мы ничего не можем поделать с нашей географией: у нас есть история с Россией, и у нас будет будущее с Россией".
А вот тут большая просьба придержать горячих финских коней. Будет будущее Финляндии с Россией или нет — теперь решать не Финляндии, а России. Как сказал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, "мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия, которая была связана с нами, <...> которая активно торговала с Российской Федерацией, в настоящий момент является участником Североатлантического альянса, это предопределяет и изменение наших подходов".
А когда мы в теории можем вернуться к этому вопросу, проинформировал член Совета безопасности России и специальный представитель президента Сергей Иванов: отношения с Финляндией не восстановятся в ближайшем будущем — "это надолго, на десятилетия".
И вообще, зачем водиться с агрессивной Россией, которая являлась залогом благосостояния населения Финляндии? Теперь есть НАТО — вот там и ищите миллионы туристов, дешевое сырье и прекрасный рынок сбыта, а также готовьтесь к увеличению военных расходов до 11,5 миллиарда евро в год к 2032-му. Ведь красота же!
Вы сделали прекрасный и обдуманный выбор — и теперь можно икать имбирным печеньем и радоваться, что глупая Россия свой шанс стать членом НАТО упустила.
НАТО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО
13 октября, 05:41
 
АналитикаВ миреРоссияФинляндияХельсинкиЙоулупуккиДмитрий МедведевНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала