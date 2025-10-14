Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 14.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 14.10.2025 (обновлено: 12:29 14.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" в ходе СВО уничтожила до 330 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 14.10.2025
2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Группировка "Восток" в ходе СВО уничтожила до 330 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщило Минобороны РФ во вторник.
"Противник потерял до 330 военнослужащих, танк, два бронетранспортера, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Успеновка, Барвиновка Запорожской области, Водяное, Покровское и Новониколаевка Днепропетровской области, добавили в Минобороны РФ.
ВС России нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины
