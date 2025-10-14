https://ria.ru/20251014/mo-2048146584.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока" - РИА Новости, 14.10.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Востока"
Группировка "Восток" в ходе СВО уничтожила до 330 военнослужащих ВСУ за сутки, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:24:00+03:00
2025-10-14T12:24:00+03:00
2025-10-14T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
