ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко

"Данные действия были своевременно выявлены - российские силы нанесли огневое поражение. В результате нашего удара противник потерял два груженных автомобиля и до (одного - ред.) отделения личного состава, также повреждена БМП", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.