ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко - РИА Новости, 14.10.2025
ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
Российская армия уничтожила понтонную переправу ВСУ с техникой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2025
ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
Марочко: ВС РФ уничтожили переправу ВСУ с техникой в Харьковской области