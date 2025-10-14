Рейтинг@Mail.ru
ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 14.10.2025
ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко
Российская армия уничтожила понтонную переправу ВСУ с техникой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 14.10.2025
ВС РФ уничтожили переправу ВСУ в Харьковской области, сообщил Марочко

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 окт - РИА Новости. Российская армия уничтожила понтонную переправу ВСУ с техникой в Харьковской области, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Марочко уточнил, что в районе населенного пункта Гороховатка Изюмского района Харьковской области украинские войска в ночное время суток попытались навести временную понтонную переправу и перебросить силы на восточный берег Оскольского водохранилища.
"Данные действия были своевременно выявлены - российские силы нанесли огневое поражение. В результате нашего удара противник потерял два груженных автомобиля и до (одного - ред.) отделения личного состава, также повреждена БМП", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
ВС России вошли в Константиновку в ДНР, заявил Марочко
10 октября, 23:39
 
