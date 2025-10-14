В МАГАТЭ рассказали о работе Гросси с Россией и Украиной по ЗАЭС

ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает активно работать с Россией и Украиной, чтобы Запорожская АЭС была подключена к электросети как можно скорее, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.
В пресс-службе напомнили, что главная цель работы МАГАТЭ заключается в предотвращении ядерной аварии на ЗАЭС.
На Запорожской АЭС 23 сентября произошло отключение внешнего электроснабжения из-за огневого воздействия ВСУ, в результате которого была отключена высоковольтная линия электропередачи "Днепровская". Сообщалось, что станция находится на собственном энергообеспечении, дизель-генераторы для электроснабжения системы охлаждения реакторов включились вовремя. Пресс-служба ЗАЭС подчеркивала, что все системы, обеспечивающие жизнедеятельность станции, после перехода на питание за счет резервных дизель-генераторов работают штатно, запасов дизельного топлива достаточно, радиационная обстановка в норме.