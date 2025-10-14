В МАГАТЭ рассказали о работе Гросси с Россией и Украиной по ЗАЭС

ВЕНА, 14 окт - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси продолжает активно работать с Россией и Украиной, чтобы Запорожская АЭС была подключена к электросети как можно скорее, заявили РИА Новости в пресс-службе организации.