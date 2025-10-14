https://ria.ru/20251014/lift-2048168781.html
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб рабочий
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб рабочий
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб рабочий
В одном из корпусов МГТУ им Баумана во время ремонта неисправного лифта погиб электромеханик-лифтер, сообщили РИА Новости в вузе РИА Новости, 14.10.2025
В МГТУ имени Баумана при ремонте лифта погиб рабочий
