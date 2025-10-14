Кожемяко поддержал предложение Матвиенко по платному ОМС для неработающих

ВЛАДИВОСТОК, 14 окт – РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поддержал инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко обязать неработающих трудоспособных граждан самостоятельно платить взносы за ОМС, сообщает краевое правительство.
Ранее Матвиенко предложила подумать над обязанностью неработающего трудоспособного населения самостоятельно платить взносы за обязательное медстрахование. Матвиенко считает, что неработающий человек может поработать два месяца, чтобы заработать 45 тысяч рублей для оплаты ОМС.
Кожемяко посетил Краевую клиническую больницу №2. Здесь развиваются новые направления медицинской помощи, в том числе готово к работе отделение высокодозной химиотерапии гематологического центра, где будут проводить уникальные для Дальнего Востока высокотехнологичные операции по пересадке костного мозга. Уже закуплено самое современное оборудование для трансплантации гемопоэтических клеток.
"Мало кто знает, что при этом бюджет края несёт серьезную нагрузку, выделяя средства на медицинское обслуживание неработающих граждан трудоспособного возраста. В Приморье на это в год направляется около 5 миллиардов рублей. В связи с этим считаю справедливым предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко подумать над тем, чтобы неработающие трудоспособные граждане самостоятельно платили взносы за обязательное медстрахование", – приводятся слова Кожемяко.
Он добавил, что высвобожденные в результате таких изменений в систему ОМС бюджетные средства Приморье сможет направить на покупку нового медицинского оборудования и ремонты краевых медучреждений, а также на привлечение медиков.