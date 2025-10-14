Рейтинг@Mail.ru
Контактов России и Турции по Украине пока не было, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 14.10.2025 (обновлено: 12:59 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/kontakty-2048153454.html
Контактов России и Турции по Украине пока не было, заявил Песков
Контактов России и Турции по Украине пока не было, заявил Песков - РИА Новости, 14.10.2025
Контактов России и Турции по Украине пока не было, заявил Песков
Контактов России с Турцией по вопросам украинского урегулирования пока не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:51:00+03:00
2025-10-14T12:59:00+03:00
турция
украина
россия
дмитрий песков
реджеп тайип эрдоган
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_0:162:3102:1907_1920x0_80_0_0_797d8121e87f1b7b956d5cd178ea515e.jpg
https://ria.ru/20251014/tramp-2048089773.html
турция
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016908606_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_9db777df38554f5b97ee307296cfe811.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, украина, россия, дмитрий песков, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Контактов России и Турции по Украине пока не было, заявил Песков

Песков: контактов РФ с Турцией по украинскому урегулированию пока не было

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Контактов России с Турцией по вопросам украинского урегулирования пока не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нет, пока не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, были ли новые контакты РФ с Турцией по Украине и обсуждается ли очередная возможная встреча на турецкой площадке.
При этом он отметил, что Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут очень быстро договориться о проведении телефонного разговора, однако "пока не было таких наметок".
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп считает, что Эрдоган может помочь урегулировать конфликт на Украине
Вчера, 03:21
 
ТурцияУкраинаРоссияДмитрий ПесковРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала