Контактов России и Турции по Украине пока не было, заявил Песков
Контактов России с Турцией по вопросам украинского урегулирования пока не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:51:00+03:00
2025-10-14T12:51:00+03:00
2025-10-14T12:59:00+03:00
