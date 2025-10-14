В ООП заявили, что декларация по Газе игнорирует ключевой вопрос конфликта

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Декларация, принятая по итогам саммита в Шарм-эш-Шейхе, игнорирует фундаментальные вопросы по решению палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмед Мадждалани.

Собеседник агентства также отметил, что необходимо проводить дополнительные обсуждения по механизмам развертывания иностранного военного контингента на территории Газы, а также участия предложенного Трампом "Совета мира" по послевоенному управлению сектором.