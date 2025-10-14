В ООП заявили, что декларация по Газе игнорирует ключевой вопрос конфликта

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Декларация, принятая по итогам саммита в Шарм-эш-Шейхе, игнорирует фундаментальные вопросы по решению палестино-израильского конфликта, заявил РИА Новости член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины (ООП) Ахмед Мадждалани.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Этот документ призван поддержать план Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
"Принятая декларация очень расплывчата и не затрагивает ключевые вопросы, такие как право палестинского народа на самоопределение, создание государства Палестина. Без их решения достижение постоянного мира в регионе будет невозможным", - сказал Мадждалани.
Собеседник агентства также отметил, что необходимо проводить дополнительные обсуждения по механизмам развертывания иностранного военного контингента на территории Газы, а также участия предложенного Трампом "Совета мира" по послевоенному управлению сектором.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Согласно плану, сектором Газа будет управлять временный международный переходный орган - "Совет мира". В состав органа войдут сам Трамп, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и другие политики.