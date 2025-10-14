Рейтинг@Mail.ru
Киселев представил программу IV Российского винодельческого форума
14:20 14.10.2025 (обновлено: 14:49 14.10.2025)
Киселев представил программу IV Российского винодельческого форума
Киселев представил программу IV Российского винодельческого форума - РИА Новости, 14.10.2025
Киселев представил программу IV Российского винодельческого форума
В рамках IV Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве, обсудят планы развития виноградарства и виноделия, обозначат задачи... РИА Новости, 14.10.2025
Киселев представил программу IV Российского винодельческого форума

Киселев: на IV Российском винодельческом форуме обсудят планы развития отрасли

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. В рамках IV Российского винодельческого форума, который пройдет 12-13 ноября в Москве, обсудят планы развития виноградарства и виноделия, обозначат задачи отрасли, синхронизируют работу с различными ведомствами, сообщил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня", председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.
Во вторник в Москве в мультимедийном международном пресс-центре "Россия сегодня" прошла презентация программы IV Российского винодельческого форума.
Производство игристых вин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Москве подведут итоги Кубка АВВР и премии имени Голицына
Вчера, 14:03
«
"Мы, как основная отраслевая организация "Ассоциация виноградарей и виноделов России" рассматриваем форум не только как возможность собрать всю отрасль, но и как возможность сверить наши планы, планы развития, обозначить задачи, синхронизировать нашу работу с различными ведомствами и друг с другом", - сказал Киселев в ходе презентации.
Он отметил, что для этого будут проведены две основные секции.
"Первая - это традиционный саммит виноделов АВВР. Это наш обязательный ежегодный формат сбора членов ассоциации, на котором мы обсуждаем нашу работу. И вторая - это стратегическая сессия под названием "Вопросы виноделов. Решение государства", - заявил гендиректор "России сегодня".
Киселев отметил, что в рамках указанной стратегической сессии планируется обсуждение конкретных проблем отрасли и выработка решений в прямом диалоге с представителями Минсельхоза, Минпромторга, Россельхознадзора, Росалкогольрегулирования и других профильных органов. По его словам, на сессии будет представлено множество решений, заслуживающих внимания, в том числе, обязательные квоты на российское вино на полках и в ресторанах.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Доля российского вина в магазинах выросла до 13,6 процента
18 сентября, 14:19
"Вопросы туристической застройки на виноградниках всегда были острыми. Кажется, мы приходим уже к решению. Эти решения нужно уточнить еще и сверить на этом форуме. Вопросы рекламы российского вина тоже очень важны. Вопросы безалкогольного вина, потому что безалкогольное вино пока ничем не регулируется, либо его выпускать оказывается дороже, чем алкогольное вино, а запрос на него растет", - добавил Киселев.
Он добавил, что необходимо регламентировать производство и предложить решения, которые бы поощряли выпуск безалкогольного вина.
Отрасль виноградарства и виноделия России развивается стремительно, и в этом контексте вступивший в силу летом 2020 года закон №468 закрепил два ключевых положения: вино должно производиться только из винограда, а российское вино - исключительно из российского винограда, отметил Киселев. По его словам, это позволило поставить развитие отрасли на "здоровые рельсы". Именно поэтому тема пленарного заседания форума сформулирована как "Вино России. Первая пятилетка", на котором подведут итоги и определят новые задачи развития отрасли.
Организаторами Российского винодельческого форума выступают ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" и фонд "Росконгресс" при поддержке Правительства РФ. Соорганизатор - Россельхозбанк. Стратегический научный партнер - НИЦ "Курчатовский институт".
Бутылки вина - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Закон о виноделии объединил рынок вокруг общих правил, заявил глава АВВР
26 июня, 17:47
 
Россия
Москва
Дмитрий Киселев
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
