Катар отобрался на чемпионат мира по футболу

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Катара дома обыграла команду ОАЭ в матче четвертого этапа отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в азиатской зоне и квалифицировалась в финальную часть соревнований.

Встреча прошла в городе Аль-Райян и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Буалем Хухи (49-я минута) и Ро-Ро (74). У проигравших отличился Султан Адиль (90+8). Катарцы завершали матч в меньшинстве - на 89-й минуте красную карточку получил защитник Тарек Салман.

Сборная Катара набрала 4 очка, заняла первое место в группе А и напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира. Команда ОАЭ (3 очка) стала второй и продолжит борьбу за попадание на турнир в стыковых матчах. Последнее место в группе заняла команда Омана (1).