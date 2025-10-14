Катар отобрался на чемпионат мира по футболу
22:17 14.10.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Катар отобрался на чемпионат мира по футболу

Сборная Катара по футболу дома победила команду ОАЭ и вышла на ЧМ 2026 года

© Getty Images / Mohamed Farag — Эпизод матча сборных Катара и ОАЭ
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Сборная Катара дома обыграла команду ОАЭ в матче четвертого этапа отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года в азиатской зоне и квалифицировалась в финальную часть соревнований.
Встреча прошла в городе Аль-Райян и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Буалем Хухи (49-я минута) и Ро-Ро (74). У проигравших отличился Султан Адиль (90+8). Катарцы завершали матч в меньшинстве - на 89-й минуте красную карточку получил защитник Тарек Салман.
Сборная Катара набрала 4 очка, заняла первое место в группе А и напрямую вышла в финальную часть чемпионата мира. Команда ОАЭ (3 очка) стала второй и продолжит борьбу за попадание на турнир в стыковых матчах. Последнее место в группе заняла команда Омана (1).
Катарцы стали 24-ми участниками чемпионата мира, который летом 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. На турнире 2022 года команда, выступавшая там на правах хозяев, не смогла выйти из группы.
ФутболСпортОАЭКатарЧМ по футболу 2026
 
