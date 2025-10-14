Hyundai зарегистрировал в России бренд для аренды электромобилей

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Корейский автопроизводитель Hyundai зарегистрировал в Роспатенте новый бренд Mocean, которые используется в ряде стран для сервиса аренды нового или подержанного электрического автомобиля на длительный срок, соответствующий документ есть в распоряжении РИА Новости.

Так, компания подала заявку на регистрацию в августе 2024 года - сам бренд был зарегистрирован 8 октября 2025 года. Исключительное право на товарный знак будет действовать до августа 2034 года. Бренд может использоваться для технического обслуживания транспорта, тюнинга, чистки, мойки и ремонта автомобилей.

Как рассказали РИА Новости в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, бренд Mocean представлен в ряде европейских стран - это сервис позволяет арендовать новый либо подержанный электрический автомобиль на длительный срок.

"После одобрения заявки транспорт доставляют клиенту домой, также машину можно забрать у местного дилера Hyundai. В ежемесячную абонентскую плату включены страховка, дорожный налог, услуги эвакуатора, техническое обслуживание и ремонт в авторизованных центрах. Зарядка осуществляется за счет клиента. Автомобиль можно менять каждые шесть месяцев", - объяснили в сервисе.

Российским юрлицом Hyundai является ООО "Хендэ Мотор СНГ ". По данным Rusprofile, выручка по итогам 2024 года составила 6,5 миллиарда рублей, чистая прибыль - 2,7 миллиарда рублей.