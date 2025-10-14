Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили закрепить право посещать родительские собрания онлайн
10:28 14.10.2025 (обновлено: 11:44 14.10.2025)
В Госдуме предложили закрепить право посещать родительские собрания онлайн
В Госдуме предложили закрепить право посещать родительские собрания онлайн
В Госдуме предложили закрепить право посещать родительские собрания онлайн

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и Анна Скрозникова направили обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову с предложением закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым закрепить право граждан посещать родительские собрания в онлайн-формате на федеральном уровне", - сказано в документе.
Отмечается, что сейчас родителям школьников и воспитанников детских садов приходится тратить значительное количество времени вечером на посещение родительских собраний.
Также подчеркивается, что по данным опросов и мониторингов, средняя продолжительность одного собрания с учетом дороги туда и обратно составляет от двух до трех часов, при этом родители отмечают, что именно временные затраты на дорогу и ожидание являются причиной дополнительного стресса и снижения возможности уделять время семье и детям.
"Причина возникновения данной проблемы связана с форматом проведения родительских собраний, который преимущественно очный. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в РФ", образовательные организации обладают автономией в вопросе выбора формата проведения родительских собраний, который, чаще всего, является очным", - уточняется в документе.
По мнению авторов обращения, введение предлагаемой возможности позволит родителям существенно сэкономить время, улучшить баланс между семейной жизнью и участием в образовательном процессе, облегчить вовлечение тех родителей, которые по состоянию здоровья или из-за иных объективных причин не могут посетить школу лично.
"Просим Вас, уважаемый Сергей Сергеевич, поручить профильным департаментам министерства просвещения РФ проработать вопрос о внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ", предусматривающих закрепление права посещения родительских собраний в онлайн-формате во всех школах России", - говорится в документе.
Заголовок открываемого материала