В Германии призвали возобновить экспорт оружия в Израиль - РИА Новости, 14.10.2025
16:01 14.10.2025 (обновлено: 16:03 14.10.2025)
В Германии призвали возобновить экспорт оружия в Израиль
В Германии призвали возобновить экспорт оружия в Израиль

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Представители входящего в правящую коалицию ФРГ блока ХДС/ХСС предложили в связи с прекращением огня в секторе Газа немедленно отменить ограничения на поставки оружия Израилю, сообщает газета Bild.
В понедельник президент СШАДональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
"Санкции (против Израиля - ред.) должны быть отменены, ограничения на поставки (вооружения Израилю - ред.) должны быть отменены, предупреждение о поездках должно быть отменено, и все это немедленно", - заявил Bild председатель земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) Александр Хоффманн.
Первый секретарь фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Штеффен Бильгер также призвал к скорейшему возобновлению поставок оружия Израилю "в полном объеме", однако, по его словам, этот вопрос еще предстоит согласовать в правящей коалиции ХДС/ХСС и СДПГ.
Ранее министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль сообщил, что власти ФРГ проведут "переоценку ситуации" касательно решения о приостановке части военного экспорта Израилю в связи с началом мирного урегулирования в секторе Газа.
Восьмого августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Как передавало агентство DPA, с того момента ФРГ не выдала ни одного разрешения на поставки оружия Израилю.
