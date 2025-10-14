Разногласия сторон ставят под вопрос соглашение по Газе, считает политолог

Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото

© AP Photo / Adel Hana Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа

БЕЙРУТ, 14 окт – РИА Новости. Большое количество разногласий сторон относительно соглашения по урегулированию конфликта в Газе ставит под вопрос его практическую реализацию, такое мнение выразил в интервью РИА Новости ливанский исследователь в области международных отношений Виссам Яссин.

"Наиболее важный вопрос заключается в том, будет ли это соглашение реализовано на практике, учитывая множество разногласий и противоречивых интересов", - считает Яссин.

Собеседник агентства пояснил, что его сомнения в практической реализации соглашения обусловлены недостаточной международной поддержкой, а также тем, что степень успеха определяется согласием сторон конфликта.

"Отсутствие Израиля в соглашении является предлогом для уклонения от его реализации в будущем", - пояснил эксперт.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.