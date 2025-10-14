https://ria.ru/20251014/gaza-2048244280.html
Разногласия сторон ставят под вопрос соглашение по Газе, считает политолог
в мире, израиль, сша, египет, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, реджеп тайип эрдоган, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
Разногласия сторон ставят под вопрос соглашение по Газе, считает политолог
БЕЙРУТ, 14 окт – РИА Новости. Большое количество разногласий сторон относительно соглашения по урегулированию конфликта в Газе ставит под вопрос его практическую реализацию, такое мнение выразил в интервью РИА Новости ливанский исследователь в области международных отношений Виссам Яссин.
В понедельник президент США Дональд Трамп
, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
и эмир Катара
шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе
всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
"Наиболее важный вопрос заключается в том, будет ли это соглашение реализовано на практике, учитывая множество разногласий и противоречивых интересов", - считает Яссин.
Собеседник агентства пояснил, что его сомнения в практической реализации соглашения обусловлены недостаточной международной поддержкой, а также тем, что степень успеха определяется согласием сторон конфликта.
"Отсутствие Израиля
в соглашении является предлогом для уклонения от его реализации в будущем", - пояснил эксперт.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС
достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.