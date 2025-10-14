Рейтинг@Mail.ru
14.10.2025
Разногласия сторон ставят под вопрос соглашение по Газе, считает политолог
18:33 14.10.2025
Разногласия сторон ставят под вопрос соглашение по Газе, считает политолог
2025-10-14T18:33:00+03:00
2025-10-14T18:33:00+03:00
Разногласия сторон ставят под вопрос соглашение по Газе, считает политолог

Политолог Яссин сомневается в реализации сделки по Газе из-за разногласий сторон

© AP Photo / Adel HanaДым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Adel Hana
Дым поднимается после израильских авиаударов по военному лагерю ХАМАС в городе Газа. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 окт – РИА Новости. Большое количество разногласий сторон относительно соглашения по урегулированию конфликта в Газе ставит под вопрос его практическую реализацию, такое мнение выразил в интервью РИА Новости ливанский исследователь в области международных отношений Виссам Яссин.
В понедельник президент США Дональд Трамп, лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа.
Израильские военные в районе границы с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Израиль обстрелял Газу, несмотря на прекращение огня, заявили в ХАМАС
Вчера, 13:54
"Наиболее важный вопрос заключается в том, будет ли это соглашение реализовано на практике, учитывая множество разногласий и противоречивых интересов", - считает Яссин.
Собеседник агентства пояснил, что его сомнения в практической реализации соглашения обусловлены недостаточной международной поддержкой, а также тем, что степень успеха определяется согласием сторон конфликта.
"Отсутствие Израиля в соглашении является предлогом для уклонения от его реализации в будущем", - пояснил эксперт.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Вчера, 08:00
 
