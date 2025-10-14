https://ria.ru/20251014/gaza-2048239091.html
Политолог назвал главные препятствия для реализации плана Трампа по Газе
Политолог назвал главные препятствия для реализации плана Трампа по Газе
Политолог назвал главные препятствия для реализации плана Трампа по Газе
БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Препятствия на пути реализации плана по урегулированию конфликта в секторе Газа президента США Дональда Трампа появятся во время попыток практического примирения сторон, то есть со второго этапа соглашения, сказал в беседе с РИА Новости ливанский эксперт в области международных отношений Виссам Яссин.
«
"Главные препятствия для реализации соглашения начинаются со второй фазой, поскольку все спорные вопросы между Израилем
и ХАМАС
были отложены на вторую и, возможно, третью фазу", - считает Яссин.
От также указал на неурегулированный вопрос разоружения движения ХАМАС, проблему будущего управление сектором Газа, а также неучастие в реализации плана таких государств как Саудовская Аравия
и ОАЭ
.
«
"Препятствиями на втором этапе являются разоружение ХАМАС, вопрос управления сектором Газа, что связано с волей жителей региона и планами ХАМАС, сохраняющееся присутствие Израиля в секторе Газа и неучастие Саудовской Аравии и ОАЭ в соглашении", - считает эксперт.
В понедельник Трамп
, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
и эмир Катара
шейх Тамим бен Хамад Аль Тани
подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе
всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Документ был подписан после прекращения огня в Газе и освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня.
Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократам под международным надзором во главе с самим Трампом.