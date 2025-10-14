Рейтинг@Mail.ru
18:06 14.10.2025
Политолог назвал главные препятствия для реализации плана Трампа по Газе

Яссин: препятствия в реализации плана Трампа по Газе начнутся на втором этапе

© AP Photo / Evan VucciУчастники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Препятствия на пути реализации плана по урегулированию конфликта в секторе Газа президента США Дональда Трампа появятся во время попыток практического примирения сторон, то есть со второго этапа соглашения, сказал в беседе с РИА Новости ливанский эксперт в области международных отношений Виссам Яссин.
"Главные препятствия для реализации соглашения начинаются со второй фазой, поскольку все спорные вопросы между Израилем и ХАМАС были отложены на вторую и, возможно, третью фазу", - считает Яссин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Вчера, 08:00
От также указал на неурегулированный вопрос разоружения движения ХАМАС, проблему будущего управление сектором Газа, а также неучастие в реализации плана таких государств как Саудовская Аравия и ОАЭ.
"Препятствиями на втором этапе являются разоружение ХАМАС, вопрос управления сектором Газа, что связано с волей жителей региона и планами ХАМАС, сохраняющееся присутствие Израиля в секторе Газа и неучастие Саудовской Аравии и ОАЭ в соглашении", - считает эксперт.
В понедельник Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа. Документ был подписан после прекращения огня в Газе и освобождения израильских заложников в обмен на палестинских заключенных в израильских тюрьмах.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня.
Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократам под международным надзором во главе с самим Трампом.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
 
В миреИзраильСаудовская АравияОАЭДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаСаммит по Газе в Египте
 
 
