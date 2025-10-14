Политолог назвал главные препятствия для реализации плана Трампа по Газе

Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет

БЕЙРУТ, 14 окт - РИА Новости. Препятствия на пути реализации плана по урегулированию конфликта в секторе Газа президента США Дональда Трампа появятся во время попыток практического примирения сторон, то есть со второго этапа соглашения, сказал в беседе с РИА Новости ливанский эксперт в области международных отношений Виссам Яссин.

« "Главные препятствия для реализации соглашения начинаются со второй фазой, поскольку все спорные вопросы между Израилем ХАМАС были отложены на вторую и, возможно, третью фазу", - считает Яссин.

ОАЭ. От также указал на неурегулированный вопрос разоружения движения ХАМАС, проблему будущего управление сектором Газа, а также неучастие в реализации плана таких государств как Саудовская Аравия

« "Препятствиями на втором этапе являются разоружение ХАМАС, вопрос управления сектором Газа, что связано с волей жителей региона и планами ХАМАС, сохраняющееся присутствие Израиля в секторе Газа и неучастие Саудовской Аравии и ОАЭ в соглашении", - считает эксперт.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня.