Жители сектора Газа рассказали о возвращении в родные города
16:58 14.10.2025
Жители сектора Газа рассказали о возвращении в родные города
Жители сектора Газа рассказали о возвращении в родные города
Сотни тысяч палестинских беженцев возвращаются в свои родные города после двух лет войны в секторе Газа, но для большинства этот путь несет новые испытания - в... РИА Новости, 14.10.2025
Жители сектора Газа рассказали о возвращении в родные города

Жители сектора Газа рассказали о трудностях возвращения в родные города

ГАЗА, 14 окт - РИА Новости. Сотни тысяч палестинских беженцев возвращаются в свои родные города после двух лет войны в секторе Газа, но для большинства этот путь несет новые испытания - в секторе разрушено 90% объектов инфраструктуры, 500 тысяч единиц жилья уничтожены полностью или частично, система водоснабжения выведена из строя на 85%, не работает более половины больниц.
Беженцы рассказали РИА Новости о попытках отыскать свои дома и родных.
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Вчера, 08:00
"Мы жили здесь, в городе Газа. Это был очень оживленный район, много беженцев приехали с севера. Из-за войны мы уехали южнее, а когда вернулись - весь район лежал в руинах", - поделилась своей историей уроженка Газы Умм аль-Абд, бежавшая в город Хан-Юнис на юге сектора.
Всю дорогу из Хан-Юниса до Газы Умм аль-Абд преодолела пешком, как и многие другие беженцы. Ее дом оказался полностью разрушен, женщина не знает, где будет жить. Один из ее семи сыновей пропал при очередном израильском обстреле, она пытается найти его, но пока безуспешно.
"Я вернулся в город Газа из центрального района сектора. Здесь практически все разрушено. Почти 90% Газы в руинах, уцелевшие здания сильно повреждены. У меня были три квартиры, все три уничтожены… Нам негде жить, никаких условий для жизни тут нет, но мы с семьей останемся у разрушенных домов. Будем жить в палатке, которая прошла с нами всю войну", - рассказывает беженец Махер Наим.
После объявления о прекращении огня муниципальные службы Газы стараются частично наладить водоснабжение и восстановить работу канализационных сетей, расчищают улицы. Службы гражданской обороны продолжают извлекать тела погибших из-под завалов.
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
По данным пресс-службы властей сектора Газа, причиненный палестинскому полуэксклаву ущерб в результате военных действий предварительно оценивается в 70 миллиардов долларов, 25 миллиардов из которых приходится на жилой фонд, еще 5 миллиардов - на здравоохранение. Уничтожено не менее 94% сельхозугодий, выведены из строя водопроводные сети протяженностью более 700 тысяч метров и аналогичный объем канализационных сетей.
В понедельник президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эль-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Освобожденный из плена в Газе уроженец Донбасса воссоединился с семьей
13 октября, 16:18
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора Газа и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат
Вчера, 12:37
 
