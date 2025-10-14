Жители сектора Газа рассказали о возвращении в родные города

ГАЗА, 14 окт - РИА Новости. Сотни тысяч палестинских беженцев возвращаются в свои родные города после двух лет войны в секторе Газа, но для большинства этот путь несет новые испытания - в секторе разрушено 90% объектов инфраструктуры, 500 тысяч единиц жилья уничтожены полностью или частично, система водоснабжения выведена из строя на 85%, не работает более половины больниц.

Беженцы рассказали РИА Новости о попытках отыскать свои дома и родных.

"Мы жили здесь, в городе Газа. Это был очень оживленный район, много беженцев приехали с севера. Из-за войны мы уехали южнее, а когда вернулись - весь район лежал в руинах", - поделилась своей историей уроженка Газы Умм аль-Абд, бежавшая в город Хан-Юнис на юге сектора.

Всю дорогу из Хан-Юниса до Газы Умм аль-Абд преодолела пешком, как и многие другие беженцы. Ее дом оказался полностью разрушен, женщина не знает, где будет жить. Один из ее семи сыновей пропал при очередном израильском обстреле, она пытается найти его, но пока безуспешно.

"Я вернулся в город Газа из центрального района сектора. Здесь практически все разрушено. Почти 90% Газы в руинах, уцелевшие здания сильно повреждены. У меня были три квартиры, все три уничтожены… Нам негде жить, никаких условий для жизни тут нет, но мы с семьей останемся у разрушенных домов. Будем жить в палатке, которая прошла с нами всю войну", - рассказывает беженец Махер Наим.

После объявления о прекращении огня муниципальные службы Газы стараются частично наладить водоснабжение и восстановить работу канализационных сетей, расчищают улицы. Службы гражданской обороны продолжают извлекать тела погибших из-под завалов.

По данным пресс-службы властей сектора Газа, причиненный палестинскому полуэксклаву ущерб в результате военных действий предварительно оценивается в 70 миллиардов долларов, 25 миллиардов из которых приходится на жилой фонд, еще 5 миллиардов - на здравоохранение. Уничтожено не менее 94% сельхозугодий, выведены из строя водопроводные сети протяженностью более 700 тысяч метров и аналогичный объем канализационных сетей.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора Газа и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.