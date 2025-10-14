Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат

ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был высмеян американским лидером Дональдом Трампом на закрытии саммита по Газе в Египте за его одержимость быть всегда в центре внимания, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани, прокомментировав колкость Трампа в сторону Макрона.
"Когда Трамп, с юмором, но ясно, насмехается над Макроном и его одержимостью присутствовать в центре международных конференций, чтобы создавать иллюзию незаменимости. Комедия Макрона больше не пользуется успехом нигде", - написал Мариани на своей странице в соцсети X.
Саммит посетили представители более 20 государств. В частности, в нем приняли участие генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
В понедельник Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
