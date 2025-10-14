Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат

Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет

ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был высмеян американским лидером Дональдом Трампом на закрытии саммита по Газе в Египте за его одержимость быть всегда в центре внимания, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани, прокомментировав колкость Трампа в сторону Макрона.

Президент США отпустил шутку во время своего выступления, когда не обнаружил Макрона за своей спиной рядом с другими лидерами. Трамп заявил, что "не может поверить", что французский президент не стоит на сцене, а скромно наблюдает за выступлением в зале.

"Когда Трамп, с юмором, но ясно, насмехается над Макроном и его одержимостью присутствовать в центре международных конференций, чтобы создавать иллюзию незаменимости. Комедия Макрона больше не пользуется успехом нигде", - написал Мариани на своей странице в соцсети X.

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.