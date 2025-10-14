Рейтинг@Mail.ru
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат
12:37 14.10.2025 (обновлено: 13:49 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/gaza-2048149970.html
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат - РИА Новости, 14.10.2025
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат
Президент Франции Эммануэль Макрон был высмеян американским лидером Дональдом Трампом на закрытии саммита по Газе в Египте за его одержимость быть всегда в... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T12:37:00+03:00
2025-10-14T13:49:00+03:00
в мире, израиль, франция, египет, дональд трамп, эммануэль макрон, тьерри мариани, хамас, оон, евросовет, саммит по газе в египте
В мире, Израиль, Франция, Египет, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Тьерри Мариани, ХАМАС, ООН, Евросовет, Саммит по Газе в Египте
Трамп высмеял Макрона на закрытии саммита по Газе, считает евродепутат

Евродепутат Мариани считает, что Трамп высмеял Макрона на саммите по Газе

© Getty Images / Pool/Suzanne PlunkettПрезидент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Getty Images / Pool/Suzanne Plunkett
ПАРИЖ, 14 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон был высмеян американским лидером Дональдом Трампом на закрытии саммита по Газе в Египте за его одержимость быть всегда в центре внимания, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани, прокомментировав колкость Трампа в сторону Макрона.
Президент США отпустил шутку во время своего выступления, когда не обнаружил Макрона за своей спиной рядом с другими лидерами. Трамп заявил, что "не может поверить", что французский президент не стоит на сцене, а скромно наблюдает за выступлением в зале.
Макрон положил руку на колено Трампу в Белом доме - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Макрон положил руку на колено Трампу
24 февраля, 22:17
"Когда Трамп, с юмором, но ясно, насмехается над Макроном и его одержимостью присутствовать в центре международных конференций, чтобы создавать иллюзию незаменимости. Комедия Макрона больше не пользуется успехом нигде", - написал Мариани на своей странице в соцсети X.
Саммит посетили представители более 20 государств. В частности, в нем приняли участие генсек ООН Антониу Гутерреш, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.
В понедельник Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Ничего не понимает". Слова Макрона о России шокировали французов
17 июня, 13:55
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа — контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Во Франции рассказали, как Трамп унизил Макрона
17 июня, 10:34
 
В миреИзраильФранцияЕгипетДональд ТрампЭммануэль МакронТьерри МарианиХАМАСООНЕвросоветСаммит по Газе в Египте
 
 
