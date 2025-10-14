Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября

Выступление Трампа в израильском кнессете отличалось особой помпезностью. Сперва спикер парламента Амир Охана поименно перечислил всю американскую делегацию и израильское руководство, затем с речами выступили Нетаньяху и лидер оппозиции Яир Лапид. Лишь только после этого слово передали Трампу. Он не скупился на лестные комментарии, хвалил и самого израильского премьера, и его оппонентов, а начальнику Генштаба ЦАХАЛ и председателю американского Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну и вовсе посоветовал вместе сняться в кино. Речи всех выступавших прерывались долгими овациями, особенно когда они хвалили кого-то из присутствующих.

Столь праздничная атмосфера вполне оправданна — в Израиль вернулись последние из оставшихся в живых заложники.

В секторе Газа в этот день тоже радовались. И хотя общий настрой по своей праздничности не уступал высокому залу кнессета, многим местным жителям было не до веселья — они разгребали руины двух лет войны, надеясь — и в то же время опасаясь — найти тела своих близких, которым предначертано пополнить список жертв этой войны, и без того переваливший за шесть с половиной десятков тысяч.

Как бы то ни было, убийства прекратились. И по обе стороны от желтой линии торжествовали. Каждая из сторон отмечала свою победу.

Сразу после своего выступления Трамп направился в Шарм-эш-Шейх . Там проходил саммит мира между ХАМАС и Израилем, на который не приехали ни ХАМАС, ни Израиль. Правда, шанс на то, что Нетаньяху все же появится на форуме, был — его американский президент пригласил в последний момент.

Но возникли некоторые — не то чтобы неожиданные — сложности. Как пишут турецкие СМИ, Реджеп Тайип Эрдоган , узнав о возможном участии израильского премьера, пригрозил бойкотом, и его примеру последовали некоторые другие арабские лидеры. Более того, самолет президента Турции несколько раз заходил на посадку, пока США и Израиль искали приличный способ уладить противоречия. По счастью, круги над Синаем не стали разворотом над Атлантикой — Нетаньяху отказался от поездки под благовидным предлогом религиозных праздников.

Поэтому мирное соглашение по Газе подписывали не участники конфликта, а лидеры США, Египта Катара и Турции. Бумага стерпит.

Между тем реализация следующих этапов плана Трампа в разы сложнее, чем то, чего уже удалось добиться. Дипломатическими методами американский президент пытается сделать то, чего его союзник не сумел сделать военными: разоружить ХАМАС и нивелировать его политическую роль. Для чего это самому ХАМАС, понять сложно, однако если он откажется, то, как неоднократно заявляли в Израиле, ЦАХАЛ в любой момент может возобновить боевые действия.

Такая готовность объясняется легко: Нетаньяху вынудили принять предлагаемые условия. Он в нынешнем конфликте видел исторический шанс положить конец самой идее о двух государствах в Палестине . Именно поэтому открыто говорил о намерениях аннексировать Газу и другие палестинские земли. Даже в своем выступлении он благодарил Трампа за признание суверенитета над Иудеей и Самарией — так в Израиле называют территории на Западном берегу реки Иордан

Теперь эти планы придется отложить. После двух лет войны ЦАХАЛ вынуждена начать вывод войск. Выдать это за победу будет крайне тяжело. Вопрос лишь в одном — придется ли выдавать?

Нетаньяху наконец вернул домой заложников — именно за неспособность сделать это оппоненты израильского премьера ругали его особенно активно. Судьба взятых в плен израильтян была главным знаменем на митингах против премьера. Больше этого козыря в руках противников Нетаньяху нет.

Более того, мирное соглашение ставит под угрозу существование самой правящей коалиции. Смотрич и Бен Гвир присоединялись к Нетаньяху именно под предлогом решения эпохальной задачи устранения самой идеи о палестинском государстве. И едва ли этот альянс способен долго протянуть без войны.