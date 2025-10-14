Рейтинг@Mail.ru
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 14.10.2025 (обновлено: 09:01 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/gaza-2048074637.html
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября - РИА Новости, 14.10.2025
Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября
Выступление Трампа в израильском кнессете отличалось особой помпезностью. Сперва спикер парламента Амир Охана поименно перечислил всю американскую делегацию и... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T08:00:00+03:00
2025-10-14T09:01:00+03:00
аналитика
в мире
израиль
турция
сша
яир лапид (министр иностранных дел израиля)
реджеп тайип эрдоган
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048014042_0:88:1536:952_1920x0_80_0_0_4510a7f1cab3dff08dc26c2756c609c3.jpg
https://ria.ru/20251011/gaza-2047622816.html
https://ria.ru/20251011/tramp-2047663122.html
https://ria.ru/20251009/tramp-2047150251.html
https://ria.ru/20251002/tramp-2045728066.html
израиль
турция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Давид Нармания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779930270_180:681:934:1435_100x100_80_0_0_76511bdfe355f65180aa8f3929ea0fcc.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048014042_55:0:1420:1024_1920x0_80_0_0_ea8efa71db58c72468ba32a4ea86184c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, в мире, израиль, турция, сша, яир лапид (министр иностранных дел израиля), реджеп тайип эрдоган, обострение палестино-израильского конфликта, хамас, саммит по газе в египте
Аналитика, В мире, Израиль, Турция, США, Яир Лапид (министр иностранных дел Израиля), Реджеп Тайип Эрдоган, Обострение палестино-израильского конфликта, ХАМАС, Саммит по Газе в Египте

Все победили, все проиграли. Трамп вернул Израиль и Газу в 6 октября

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Давид Нармания
Давид Нармания
Все материалы
Выступление Трампа в израильском кнессете отличалось особой помпезностью. Сперва спикер парламента Амир Охана поименно перечислил всю американскую делегацию и израильское руководство, затем с речами выступили Нетаньяху и лидер оппозиции Яир Лапид. Лишь только после этого слово передали Трампу. Он не скупился на лестные комментарии, хвалил и самого израильского премьера, и его оппонентов, а начальнику Генштаба ЦАХАЛ и председателю американского Объединенного комитета начальников штабов Дэну Кейну и вовсе посоветовал вместе сняться в кино. Речи всех выступавших прерывались долгими овациями, особенно когда они хвалили кого-то из присутствующих.
Столь праздничная атмосфера вполне оправданна — в Израиль вернулись последние из оставшихся в живых заложники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
После ада: что будет, когда перестанет литься кровь
11 октября, 08:00
В секторе Газа в этот день тоже радовались. И хотя общий настрой по своей праздничности не уступал высокому залу кнессета, многим местным жителям было не до веселья — они разгребали руины двух лет войны, надеясь — и в то же время опасаясь — найти тела своих близких, которым предначертано пополнить список жертв этой войны, и без того переваливший за шесть с половиной десятков тысяч.
Как бы то ни было, убийства прекратились. И по обе стороны от желтой линии торжествовали. Каждая из сторон отмечала свою победу.
Сразу после своего выступления Трамп направился в Шарм-эш-Шейх. Там проходил саммит мира между ХАМАС и Израилем, на который не приехали ни ХАМАС, ни Израиль. Правда, шанс на то, что Нетаньяху все же появится на форуме, был — его американский президент пригласил в последний момент.
Но возникли некоторые — не то чтобы неожиданные — сложности. Как пишут турецкие СМИ, Реджеп Тайип Эрдоган, узнав о возможном участии израильского премьера, пригрозил бойкотом, и его примеру последовали некоторые другие арабские лидеры. Более того, самолет президента Турции несколько раз заходил на посадку, пока США и Израиль искали приличный способ уладить противоречия. По счастью, круги над Синаем не стали разворотом над Атлантикой — Нетаньяху отказался от поездки под благовидным предлогом религиозных праздников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Трамп завершил десять войн, чтобы начать одиннадцатую
11 октября, 08:00
Поэтому мирное соглашение по Газе подписывали не участники конфликта, а лидеры США, Египта, Катара и Турции. Бумага стерпит.
Между тем реализация следующих этапов плана Трампа в разы сложнее, чем то, чего уже удалось добиться. Дипломатическими методами американский президент пытается сделать то, чего его союзник не сумел сделать военными: разоружить ХАМАС и нивелировать его политическую роль. Для чего это самому ХАМАС, понять сложно, однако если он откажется, то, как неоднократно заявляли в Израиле, ЦАХАЛ в любой момент может возобновить боевые действия.
Такая готовность объясняется легко: Нетаньяху вынудили принять предлагаемые условия. Он в нынешнем конфликте видел исторический шанс положить конец самой идее о двух государствах в Палестине. Именно поэтому открыто говорил о намерениях аннексировать Газу и другие палестинские земли. Даже в своем выступлении он благодарил Трампа за признание суверенитета над Иудеей и Самарией — так в Израиле называют территории на Западном берегу реки Иордан.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Трамп получит Нобелевскую премию, но не сейчас
9 октября, 08:00
Теперь эти планы придется отложить. После двух лет войны ЦАХАЛ вынуждена начать вывод войск. Выдать это за победу будет крайне тяжело. Вопрос лишь в одном — придется ли выдавать?
Нетаньяху наконец вернул домой заложников — именно за неспособность сделать это оппоненты израильского премьера ругали его особенно активно. Судьба взятых в плен израильтян была главным знаменем на митингах против премьера. Больше этого козыря в руках противников Нетаньяху нет.
Более того, мирное соглашение ставит под угрозу существование самой правящей коалиции. Смотрич и Бен Гвир присоединялись к Нетаньяху именно под предлогом решения эпохальной задачи устранения самой идеи о палестинском государстве. И едва ли этот альянс способен долго протянуть без войны.
Худой мир, вне всякого сомнения, лучше доброй ссоры. За исключением случаев, когда он может стать причиной ссоры еще "добрее". Трампу удалось вернуть Газу и Израиль в 6 октября 2023 года. Но за ним с высокой долей вероятности может наступить седьмое.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Ультиматум Трампа: все готовы согласиться, никто не готов выполнять
2 октября, 08:00
 
АналитикаВ миреИзраильТурцияСШАЯир Лапид (министр иностранных дел Израиля)Реджеп Тайип ЭрдоганОбострение палестино-израильского конфликтаХАМАССаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала