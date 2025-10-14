Рейтинг@Mail.ru
Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 14.10.2025 (обновлено: 22:57 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/es-2048269381.html
Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей
Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей - РИА Новости, 14.10.2025
Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей
Желание Парижа получить доступ к онлайн-сообщениям угрожает правам европейцев, заявил основатель Telegram Павел Дуров. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T21:27:00+03:00
2025-10-14T22:57:00+03:00
в мире
франция
германия
павел дуров
telegram
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:247:2395:1594_1920x0_80_0_0_23938084a05a82dfeff568b6a68f1085.jpg
https://ria.ru/20251001/durov-2045554992.html
франция
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150146/47/1501464746_0:23:2395:1819_1920x0_80_0_0_2af9ff93a3fcae766183b9bc7f8323aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, германия, павел дуров, telegram, евросоюз
В мире, Франция, Германия, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз
Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей

Дуров заявил об опасности для прав европейцев из-за законопроекта Франции

© AP Photo / Tatan SyuflanaСооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Сооснователь соцсети "ВКонтакте", создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Желание Парижа получить доступ к онлайн-сообщениям угрожает правам европейцев, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«
"Сегодня мы защитили конфиденциальность: внезапная позиция Германии спасла наши права. Но свободы все еще под угрозой. Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, основные права французов и всех европейцев остаются в опасности", — сказал он.

Франция намерена принять в ЕС законопроект, в рамках которого провайдеры онлайн-услуг будут мониторить сообщения для выявления материалов со сценами сексуального насилия над детьми.

Дуров добавил, что меры якобы направлены на борьбу с преступностью, однако их настоящая цель — обычные люди, которые столкнутся с риском компрометации личных сообщений и фотографий.
Ранее издание EUоbserver сообщало, что Совет ЕС отложил запланированное на октябрь голосование по этому законопроекту.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Дуров раскрыл новые детали истории с Молдавией и французскими силовиками
1 октября, 08:29
 
В миреФранцияГерманияПавел ДуровTelegramЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала