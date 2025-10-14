Дуров раскритиковал проект Франции по мониторингу сообщений пользователей

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Желание Парижа получить доступ к онлайн-сообщениям угрожает правам европейцев, заявил основатель Telegram Павел Дуров.
«
"Сегодня мы защитили конфиденциальность: внезапная позиция Германии спасла наши права. Но свободы все еще под угрозой. Пока французские лидеры настаивают на полном доступе к личным сообщениям, основные права французов и всех европейцев остаются в опасности", — сказал он.
Франция намерена принять в ЕС законопроект, в рамках которого провайдеры онлайн-услуг будут мониторить сообщения для выявления материалов со сценами сексуального насилия над детьми.
Дуров добавил, что меры якобы направлены на борьбу с преступностью, однако их настоящая цель — обычные люди, которые столкнутся с риском компрометации личных сообщений и фотографий.
Ранее издание EUоbserver сообщало, что Совет ЕС отложил запланированное на октябрь голосование по этому законопроекту.