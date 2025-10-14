Вучич встретил фон дер Ляйен с цветами в аэропорту Белграда

БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник встретил в аэропорту Белграда председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с цветами и высказал надежду на укрепление сотрудничества с ЕС.

Председатель ЕК проводит рабочую поездку по странам Западных Балкан. Вечером во вторник она прибыла в Белград , где в аэропорту " Никола Тесла " ее торжественно встретил глава сербского государства с букетом цветов.

"Большое удовольствие пожелать в Белграде сердечное "добро пожаловать" председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен . Каждый ее визит имеет особое значение для Сербии и представляет собой ещё один шаг в направлении укрепления сотрудничества и доверия между нашей страной и ЕС . Будем разговаривать о стратегически важных вопросах нашего европейского пути, о реформах, о моменте в европейской политике расширения и совместных усилиях по сохранению мира и стабильности в регионе", - написал Вучич в Instagram *.

Сербский президент разместил фото встречи и добавил, что особо благодарен фон дер Ляйен за ее личный вклад и поддержку, которые она годами оказывает официальному Белграду на пути реформ и развития, и подчеркнул: "Добро пожаловать в Сербию, дорогая Урсула!".

На среду назначены церемония встречи главы ЕК у правительственного комплекса "Палата Сербия" и переговоры Вучича с фон дер Ляйен в узком формате.