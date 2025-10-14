Вучич встретил фон дер Ляйен с цветами в аэропорту Белграда

БЕЛГРАД, 14 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич вечером во вторник встретил в аэропорту Белграда председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с цветами и высказал надежду на укрепление сотрудничества с ЕС.
Председатель ЕК проводит рабочую поездку по странам Западных Балкан. Вечером во вторник она прибыла в Белград, где в аэропорту "Никола Тесла" ее торжественно встретил глава сербского государства с букетом цветов.
"Большое удовольствие пожелать в Белграде сердечное "добро пожаловать" председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Каждый ее визит имеет особое значение для Сербии и представляет собой ещё один шаг в направлении укрепления сотрудничества и доверия между нашей страной и ЕС. Будем разговаривать о стратегически важных вопросах нашего европейского пути, о реформах, о моменте в европейской политике расширения и совместных усилиях по сохранению мира и стабильности в регионе", - написал Вучич в Instagram *.
Сербский президент разместил фото встречи и добавил, что особо благодарен фон дер Ляйен за ее личный вклад и поддержку, которые она годами оказывает официальному Белграду на пути реформ и развития, и подчеркнул: "Добро пожаловать в Сербию, дорогая Урсула!".
На среду назначены церемония встречи главы ЕК у правительственного комплекса "Палата Сербия" и переговоры Вучича с фон дер Ляйен в узком формате.
Пять стран Западных Балкан - Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия - имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
