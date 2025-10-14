Рейтинг@Mail.ru
ДТП в Дагестане произошло с участием военного грузовика "Урал" - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 14.10.2025 (обновлено: 16:58 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/dtp-2048220259.html
ДТП в Дагестане произошло с участием военного грузовика "Урал"
ДТП в Дагестане произошло с участием военного грузовика "Урал" - РИА Новости, 14.10.2025
ДТП в Дагестане произошло с участием военного грузовика "Урал"
ДТП в Дагестане, в котором погибли два человека и шесть пострадали, произошло с участием военного грузовика "Урал", сообщает МВД региона. РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:46:00+03:00
2025-10-14T16:58:00+03:00
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048220790_0:225:801:676_1920x0_80_0_0_ec9d24343916ac4ca0622c3bf347f226.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048192098.html
республика дагестан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048220790_0:150:801:751_1920x0_80_0_0_59dd87485cd04e79a7ff7fe90514e7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
ДТП в Дагестане произошло с участием военного грузовика "Урал"

ДТП в Дагестане с двумя жертвами произошло с участием военного грузовика "Урал"

© Кадр видео из соцсетейПоследствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане
Последствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ДТП в Дагестане, в котором погибли два человека и шесть пострадали, произошло с участием военного грузовика "Урал", сообщает МВД региона.
Ранее в ГУМЧС сообщили РИА Новости, что авария произошла вблизи населенного пункта Временный: грузовой "Урал" допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta.
"Сегодня, 14 октября, примерно в 15:00, на 36 км автодороги "Буйнакск - Гимры - Чирката" в Унцукульском районе водитель военного грузовика "Урал" не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Как уточняется в релизе, водитель и один из пассажиров грузовика от полученных травм скончались на месте происшествия, еще шесть пассажиров доставлены в больницу.
"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего, количество и личности участников автоаварии выясняются", - заявили в ведомстве.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП
Вчера, 15:02
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала