ДТП в Дагестане произошло с участием военного грузовика "Урал"

ДТП в Дагестане, в котором погибли два человека и шесть пострадали, произошло с участием военного грузовика "Урал", сообщает МВД региона. РИА Новости, 14.10.2025
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ДТП в Дагестане, в котором погибли два человека и шесть пострадали, произошло с участием военного грузовика "Урал", сообщает МВД региона.
Ранее в ГУМЧС сообщили РИА Новости, что авария произошла вблизи населенного пункта Временный: грузовой "Урал" допустил столкновение с автомобилем Lada
Vesta.
"Сегодня, 14 октября, примерно в 15:00, на 36 км автодороги "Буйнакск - Гимры - Чирката" в Унцукульском районе
водитель военного грузовика "Урал" не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся", - сообщается в Telegram-канале
ведомства.
Как уточняется в релизе, водитель и один из пассажиров грузовика от полученных травм скончались на месте происшествия, еще шесть пассажиров доставлены в больницу.
"На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего, количество и личности участников автоаварии выясняются", - заявили в ведомстве.