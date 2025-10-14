ДТП в Дагестане произошло с участием военного грузовика "Урал"

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. ДТП в Дагестане, в котором погибли два человека и шесть пострадали, произошло с участием военного грузовика "Урал", сообщает МВД региона.

Как уточняется в релизе, водитель и один из пассажиров грузовика от полученных травм скончались на месте происшествия, еще шесть пассажиров доставлены в больницу.