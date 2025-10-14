Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане задержали главу энергокомпании за мошенничество
19:14 14.10.2025 (обновлено: 19:23 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/delo-2048251385.html
В Дагестане задержали главу энергокомпании за мошенничество
Гендиректор энергосбытовой компании ООО "Каспэнергосбыт" в Дагестане задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере
2025-10-14T19:14:00+03:00
2025-10-14T19:23:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
каспийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
https://ria.ru/20251012/sud-2047804684.html
республика дагестан
россия
каспийск
происшествия, республика дагестан, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), каспийск
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Каспийск
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Гендиректор энергосбытовой компании ООО "Каспэнергосбыт" в Дагестане задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале "Россети Северный Кавказ".
"Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Каспэнергосбыт": Дело возбуждено по части 1 статьи 185.5 (фальсификация решения общего собрания) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ… Четырнадцатого октября в рамках уголовного дела руководитель ООО "Каспэнергосбыт" был задержан". – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Россети Северный Кавказ" ранее подали в правоохранительные органы Дагестана обращение по факту мошеннических действий ООО "Каспэнергосбыт". В ходе проверки было установлено, что гендиректор энергосбытовой компании Замир Абдурагимов незаконно получал деньги от потребителей города Каспийска за поставленную электроэнергию, не производя оплату "Россети Северный Кавказ". В результате энергокомпании причинен ущерб в размере свыше 5,3 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
Ранее Минэнерго Дагестана объявило, что ООО "Каспэнергосбыт" с 1 августа 2025 года лишено статуса субъекта оптового рынка электроэнергии решением наблюдательного совета ассоциации "НП Совет рынка". В связи с этим все ранее заключенные договоры энергоснабжения с этой организацией прекратили свое действие.
Александр Исурин - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Суд арестовал замгендиректора компании "Логопер" по делу о мошенничестве
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Каспийск
 
 
