В Дагестане задержали главу энергокомпании за мошенничество

МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Гендиректор энергосбытовой компании ООО "Каспэнергосбыт" в Дагестане задержан по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщается в Telegram-канале "Россети Северный Кавказ".
"Следственное управление Следственного комитета РФ по Республике Дагестан возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Каспэнергосбыт": Дело возбуждено по части 1 статьи 185.5 (фальсификация решения общего собрания) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса РФ… Четырнадцатого октября в рамках уголовного дела руководитель ООО "Каспэнергосбыт" был задержан". – говорится в сообщении.
Отмечается, что "Россети Северный Кавказ" ранее подали в правоохранительные органы Дагестана обращение по факту мошеннических действий ООО "Каспэнергосбыт". В ходе проверки было установлено, что гендиректор энергосбытовой компании Замир Абдурагимов незаконно получал деньги от потребителей города Каспийска за поставленную электроэнергию, не производя оплату "Россети Северный Кавказ". В результате энергокомпании причинен ущерб в размере свыше 5,3 миллиона рублей, уточняется в сообщении.
Ранее Минэнерго Дагестана объявило, что ООО "Каспэнергосбыт" с 1 августа 2025 года лишено статуса субъекта оптового рынка электроэнергии решением наблюдательного совета ассоциации "НП Совет рынка". В связи с этим все ранее заключенные договоры энергоснабжения с этой организацией прекратили свое действие.