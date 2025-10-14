В Дагестане возбудили дело после гибели сотрудников Росгвардии в ДТП

МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Дагестане после ДТП, в котором погибли двое сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что во вторник в Унцукульском районе водитель военного грузовика "Урал" не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров грузовика скончались на месте, еще шесть пассажиров доставили в больницу. Заместитель главы района Магомед Гамзатов сообщил РИА Новости, что погибшие – сотрудники Росгвардии. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики уточнил, что в грузовике находились прикомандированные сотрудники Росгвардии.
"По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два сотрудника правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.