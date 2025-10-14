Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане возбудили дело после гибели сотрудников Росгвардии в ДТП - РИА Новости, 14.10.2025
18:20 14.10.2025 (обновлено: 18:23 14.10.2025)
В Дагестане возбудили дело после гибели сотрудников Росгвардии в ДТП
В Дагестане возбудили дело после гибели сотрудников Росгвардии в ДТП
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Дагестане после ДТП, в котором погибли двое сотрудников правоохранительных органов, сообщили в... РИА Новости, 14.10.2025
происшествия
республика дагестан
россия
унцукульский район
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
унцукульский район
происшествия, республика дагестан, россия, унцукульский район, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Унцукульский район, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане возбудили дело после гибели сотрудников Росгвардии в ДТП

СК возбудил дело после гибели двух сотрудников Росгвардии в ДТП в Дагестане

Последствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане
Последствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане
МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Дагестане после ДТП, в котором погибли двое сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
Ранее в МВД Дагестана сообщили, что во вторник в Унцукульском районе водитель военного грузовика "Урал" не справился с управлением, из-за чего автомобиль опрокинулся. Водитель и один из пассажиров грузовика скончались на месте, еще шесть пассажиров доставили в больницу. Заместитель главы района Магомед Гамзатов сообщил РИА Новости, что погибшие – сотрудники Росгвардии. Источник РИА Новости в правоохранительных органах республики уточнил, что в грузовике находились прикомандированные сотрудники Росгвардии.
"По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два сотрудника правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.
В Туве возбудили дело после ДТП, где погиб ребенок
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияУнцукульский районФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала