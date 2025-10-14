В Дагестане возбудили дело после гибели сотрудников Росгвардии в ДТП

МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбудили в Дагестане после ДТП, в котором погибли двое сотрудников правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.