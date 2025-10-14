Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 14.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:30 14.10.2025 (обновлено: 16:51 14.10.2025)
https://ria.ru/20251014/dagestan-2048215568.html
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой - РИА Новости, 14.10.2025
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой
Два человека погибли, еще девять пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Дагестане, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:30:00+03:00
2025-10-14T16:51:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
унцукульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048220790_0:225:801:676_1920x0_80_0_0_ec9d24343916ac4ca0622c3bf347f226.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048192098.html
республика дагестан
россия
унцукульский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0e/2048220790_0:150:801:751_1920x0_80_0_0_59dd87485cd04e79a7ff7fe90514e7f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан, россия, унцукульский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Унцукульский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой

Девять человек пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Дагестане

© Кадр видео из соцсетейПоследствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане
Последствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Последствия столкновения грузовика и легковушки в Дагестане
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 14 окт - РИА Новости. Два человека погибли, еще девять пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Дагестане, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по региону.
"По системе 112 поступило сообщение о том, что вблизи населенного пункта Временный Унцукульского района на дороге регионального значения "Буйнакск - Гуниб" грузовой "Урал" допустил столкновение с автомобилем Lada Vesta с последующим опрокидыванием. Пострадали 11 человек, из них двое погибли", – говорится в сообщении.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Жителя Костромской области будут судить за смертельное ДТП
Вчера, 15:02
 
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияУнцукульский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала