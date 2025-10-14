https://ria.ru/20251014/dagestan-2048215568.html
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой
Два человека погибли, еще девять пострадали при столкновении грузовика и легковушки в Дагестане, сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС России по... РИА Новости, 14.10.2025
2025-10-14T16:30:00+03:00
2025-10-14T16:30:00+03:00
2025-10-14T16:51:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
унцукульский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
россия
унцукульский район
В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком и легковушкой
