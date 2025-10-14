https://ria.ru/20251014/bespilotniki-2048091350.html
ПВО уничтожила не менее пяти БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила не менее пяти БПЛА в Воронежской области
ПВО уничтожила не менее пяти БПЛА в двух муниципалитетах Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 14.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
александр гусев (губернатор)
воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила не менее пяти БПЛА в двух муниципалитетах Воронежской области