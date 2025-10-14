Ученый объяснил ослабление магнитного поля Земли в Атлантике

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ослабевание магнитного поля Земли в районе Южной Атлантики объясняется отличиями магнитной и географических осей планеты, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.
Так он прокомментировал сообщение Европейского космического агентства о значительном увеличении Южно-Атлантической аномалии — слабой области магнитного поля Земли, что негативно влияет на пролетающие над регионом спутники.
"Из-за того что магнитная ось Земли наклонена к географической, то получается так, что в районе Бразилии магнитное поле как бы сильнее прижато к поверхности Земли, чем в иных регионах. Это называется бразильской аномалией", — объяснил Богачев.
По его словам, поэтому радиационно опасные области магнитосферы, или так называемые радиационные пояса, проходят в этой области ближе к поверхности и космические аппараты, пролетающие над ней, действительно подвергаются повышенным радиационным нагрузкам.
"Изменения размеров данной области связаны с изменениями магнитных полюсов Земли. Насколько я понимаю, одновременно с ухудшением ситуации в районе Бразилии ситуация в противоположной части Земли, в районе Сибири, наоборот, улучшается. Так что, как минимум с чисто эгоистической точки зрения, этот эффект для Европы и Азии скорее позитивный", — добавил ученый.
И для Бразилии это явление никаких угроз пока не создает, подчеркнул он. В защите от заряженных частиц участвует не только магнитное поле, но и атмосфера, на которую описанные ЕКА тенденции никак не влияют. Со вспышками на Солнце, наблюдаемыми в последние десятилетия, атмосфера справится и в одиночку, хотя пока такой необходимости нет, уточнил Богачев.
"Ослабление поля пока все-таки достаточно умеренное и в целом прогнозируемое", — сказал он.
Ученый отметил, что это хорошо показывает, что магнитный щит Земли не остается неизменным и подвержен довольно сильным эволюционным изменениям даже в сравнительно коротких интервалах времени.
