Ученый объяснил ослабление магнитного поля Земли в Атлантике

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Ослабевание магнитного поля Земли в районе Южной Атлантики объясняется отличиями магнитной и географических осей планеты, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Так он прокомментировал сообщение Европейского космического агентства о значительном увеличении Южно-Атлантической аномалии — слабой области магнитного поля Земли , что негативно влияет на пролетающие над регионом спутники.

"Из-за того что магнитная ось Земли наклонена к географической, то получается так, что в районе Бразилии магнитное поле как бы сильнее прижато к поверхности Земли, чем в иных регионах. Это называется бразильской аномалией", — объяснил Богачев.

По его словам, поэтому радиационно опасные области магнитосферы, или так называемые радиационные пояса, проходят в этой области ближе к поверхности и космические аппараты, пролетающие над ней, действительно подвергаются повышенным радиационным нагрузкам.

"Изменения размеров данной области связаны с изменениями магнитных полюсов Земли. Насколько я понимаю, одновременно с ухудшением ситуации в районе Бразилии ситуация в противоположной части Земли, в районе Сибири, наоборот, улучшается. Так что, как минимум с чисто эгоистической точки зрения, этот эффект для Европы Азии скорее позитивный", — добавил ученый.

И для Бразилии это явление никаких угроз пока не создает, подчеркнул он. В защите от заряженных частиц участвует не только магнитное поле, но и атмосфера, на которую описанные ЕКА тенденции никак не влияют. Со вспышками на Солнце, наблюдаемыми в последние десятилетия, атмосфера справится и в одиночку, хотя пока такой необходимости нет, уточнил Богачев.

"Ослабление поля пока все-таки достаточно умеренное и в целом прогнозируемое", — сказал он.