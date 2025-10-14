https://ria.ru/20251014/alkogol-2048121533.html
В Ленинградской области выросло число умерших из-за суррогатного алкоголя
ЧИСЛО СКОНЧАВШИХСЯ ОТ УПОТРЕБЛЕНИЯ СУРРОГАТНОГО АЛКОГОЛЯ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ ВОЗРОСЛО ДО 46 ЧЕЛОВЕК, СООБЩИЛИ РИА НОВОСТИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ РИА Новости, 14.10.2025
