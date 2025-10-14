https://ria.ru/20251014/aeroporty-2048216940.html
Никитин рассказал о работе над открытием региональных аэропортов
Никитин рассказал о работе над открытием региональных аэропортов
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минтранс России работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году региональных аэропортов, но в этом вопросе все зависит от безопасности, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин.
"Мы работаем над этим, и, надеюсь, в ближайшее время будут какие-то новости, но это зависит от безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли открытие региональных аэропортов, закрытых в 2022 году.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России
действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы
, Белгорода
, Брянска
, Воронежа
, Курска
, Липецка
, Ростова-на-Дону
, Симферополя
.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты
. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика
, а в сентябре - аэропорт Краснодара
.