Никитин рассказал о работе над открытием региональных аэропортов - РИА Новости, 14.10.2025
16:37 14.10.2025
Никитин рассказал о работе над открытием региональных аэропортов
Никитин рассказал о работе над открытием региональных аэропортов
Минтранс России работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году региональных аэропортов, но в этом вопросе все зависит от безопасности, сообщил... РИА Новости, 14.10.2025
Никитин рассказал о работе над открытием региональных аэропортов

Минтранс работает над открытием закрытых в 2022 году аэропортов

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минтранс России работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году региональных аэропортов, но в этом вопросе все зависит от безопасности, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин.
"Мы работаем над этим, и, надеюсь, в ближайшее время будут какие-то новости, но это зависит от безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли открытие региональных аэропортов, закрытых в 2022 году.
Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты. В июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика, а в сентябре - аэропорт Краснодара.
Росавиация ведет переговоры с рядом стран по восстановлению авиасообщения
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
