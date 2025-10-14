Никитин рассказал о работе над открытием региональных аэропортов

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Минтранс России работает над возобновлением работы закрытых в 2022 году региональных аэропортов, но в этом вопросе все зависит от безопасности, сообщил журналистам глава министерства Андрей Никитин.

"Мы работаем над этим, и, надеюсь, в ближайшее время будут какие-то новости, но это зависит от безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли открытие региональных аэропортов, закрытых в 2022 году.