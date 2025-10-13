В Одессе прогремели взрывы

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Взрывы раздались в Одессе, сообщает украинский 24-й телеканал.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области с 00.41 мск звучит воздушная тревога. Кроме того, сирены также слышны в частях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.
"Взрывы в Одессе", - говорится в сообщении телеканала.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
