На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
2025-10-13T01:40:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
