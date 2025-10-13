На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале

"В 09.30 по камчатскому времени (00.30 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря", – сообщили вулканологи.

По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 33 километра в юго-западном направлении от исполина. В связи с произошедшим извержением для вулкана был установлен авиационный цветовой код "оранжевый".

"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT.