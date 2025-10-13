Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
01:40 13.10.2025
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения... РИА Новости, 13.10.2025
На Камчатке вулкан Ключевской выбросил пепел на семь километров

Вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря

© РИА Новости / Юрий Демянчук | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Ключевской на Камчатке
© РИА Новости / Юрий Демянчук
Извержение вулкана Ключевской на Камчатке. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 13 окт – РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до семи километров над уровнем моря, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram-канале.
"В 09.30 по камчатскому времени (00.30 мск) эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на семь километров над уровнем моря", – сообщили вулканологи.
По данным ученых, шлейф пепла протянулся на 33 километра в юго-западном направлении от исполина. В связи с произошедшим извержением для вулкана был установлен авиационный цветовой код "оранжевый".
"Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок", – предупредили в KVERT.
Вулкан Ключевской относится к Ключевской группе вулканов. Он расположен в 30 километрах от поселка Ключи и в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
