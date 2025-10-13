Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией

"Мы только что завершили важные разговоры с российской делегацией по вопросу NIS, энергетики в Сербии, и я удовлетворен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. Мы и они были именно такими. Нелегкое время и немалое бремя перед нами, но могу сказать гражданам Сербии – нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет. Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли, в чем заключаются их интересы и сделаем все, что необходимо в тактическом и стратегическом смысле", - заявил Вучич после встречи в Instagram* и повторил, что сербские граждане могут быть спокойны.