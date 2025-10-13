Рейтинг@Mail.ru
Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 13.10.2025 (обновлено: 16:23 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/vuchichi-2047995122.html
Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией
Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией - РИА Новости, 13.10.2025
Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией
Президент Сербии Александр Вучич заявил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти"... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:10:00+03:00
2025-10-13T16:23:00+03:00
в мире
сербия
сша
россия
александр вучич
павел сорокин
александр дюков
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg
https://ria.ru/20250110/sanktsii-1993199478.html
https://ria.ru/20250301/belgrad-2002406064.html
сербия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0b681a603c7c33da02194a4c6e241915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, павел сорокин, александр дюков, газпром, нефтяная индустрия сербии
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Павел Сорокин, Александр Дюков, Газпром, Нефтяная индустрия Сербии
Вучич сделал заявление о NIS после встречи с российской делегацией

Вучич выступил с заявлением по NIS после встречи с российской делегацией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 13 окт – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил об открытом и конструктивном разговоре с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковом о работе в условиях санкции США "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и заверил граждан, что нехватки топлива и нефтепродуктов в стране не будет.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в субботу, что власти Сербии ожидают услышать предложения по обеспечению дальнейшей работы NIS от российских представителей, их встреча с сербским президентом Александром Вучичем состоялась в понедельник в Белграде в закрытом для СМИ режиме.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
США требуют полного выхода России из NIS, заявил Вучич
10 января, 20:44
"Мы только что завершили важные разговоры с российской делегацией по вопросу NIS, энергетики в Сербии, и я удовлетворен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора. Мы и они были именно такими. Нелегкое время и немалое бремя перед нами, но могу сказать гражданам Сербии – нехватки нефти, нефтепродуктов, какого-либо большого энергетического кризиса в Сербии не будет. Наши российские друзья поняли наше послание, мы поняли, в чем заключаются их интересы и сделаем все, что необходимо в тактическом и стратегическом смысле", - заявил Вучич после встречи в Instagram* и повторил, что сербские граждане могут быть спокойны.
NIS утром 9 октября сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января, но многократно переносились.
Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил в четверг о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должна поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней фирмой компании "Газпром", оставившей себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8%, акций, государству Сербии - 29,8%, остальное - миноритариям.
Президент Сербии после встречи с российским лидером Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине заявил, что вопрос санкций США против NIS будет решаться совместно российской и сербской сторонами.
*Соцсеть принадлежит Мeta запрещена в РФ
Вице-премьер Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Сербия не предпримет действий по NIS без согласия России, заявил Вулин
1 марта, 07:48
 
В миреСербияСШАРоссияАлександр ВучичПавел СорокинАлександр ДюковГазпромНефтяная индустрия Сербии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала