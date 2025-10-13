Рейтинг@Mail.ru
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в ДНР - РИА Новости, 13.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
10:10 13.10.2025
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в ДНР
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в ДНР - РИА Новости, 13.10.2025
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в ДНР
Подразделения российских войск за прошедшую неделю продолжили улучшать позиции в ДНР, освободив ряд населенных пунктов, и проламывают оборону ВСУ на территории...
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
днепропетровская область
денис пушилин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
днепропетровская область
безопасность, донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал об улучшении позиций ВС России в ДНР

Пушилин: ВС России проламывают оборону ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения российских войск за прошедшую неделю продолжили улучшать позиции в ДНР, освободив ряд населенных пунктов, и проламывают оборону ВСУ на территории Днепропетровской области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"За прошедшую неделю российские подразделения продолжили улучшать позиции. И это вылилось и в несколько освобожденных населенных пунктов, в том числе это Кузьминовка и Федоровка… Это основные участки (ДНР - ред.), если не говорить о том, как проламывает оборону (ВСУ - ред.) на территории Днепропетровской области восточная группировка войск", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Работа РСЗО 9К57 Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
ВС России продвигаются по всему фронту в Донбассе, сообщил Пушилин
23 марта, 20:00
 
