Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области - РИА Новости, 13.10.2025
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области
Взрывы прогремели в понедельник в городе Павлоград Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "24". РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:45:00+03:00
днепропетровская область
павлоград
украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде Днепропетровской области
