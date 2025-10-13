https://ria.ru/20251013/ukraina-2047991875.html
В Павлограде прогремели взрывы
В Павлограде прогремели взрывы - РИА Новости, 13.10.2025
В Павлограде прогремели взрывы
Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:54:00+03:00
2025-10-13T15:54:00+03:00
2025-10-13T15:54:00+03:00
павлоград
дмитрий песков
вооруженные силы украины
днепропетровская область
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:113:1600:1013_1920x0_80_0_0_57eb6926db3ec0e13d520fea89e9516e.jpg
https://ria.ru/20251013/dzhonson-2047970724.html
павлоград
днепропетровская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992559578_0:0:1588:1191_1920x0_80_0_0_331820c940eba2c19b24bce53688530b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павлоград, дмитрий песков, вооруженные силы украины, днепропетровская область, россия, в мире
Павлоград, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Днепропетровская область, Россия, В мире
В Павлограде прогремели взрывы
В Павлограде в Днепропетровской области прогремела серия взрывов