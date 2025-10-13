СМИ узнали, когда ЕС хочет предложить Киеву кредит за счет активов России

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ЕС намерен подготовить юридическое предложение, чтобы выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года, если европейские страны смогут достичь соглашения на встрече в конце октября, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.

"Как только оно будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года", - говорится в публикации.

Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана.

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.