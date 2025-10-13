Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, когда ЕС хочет предложить Киеву кредит за счет активов России - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047968129.html
СМИ узнали, когда ЕС хочет предложить Киеву кредит за счет активов России
СМИ узнали, когда ЕС хочет предложить Киеву кредит за счет активов России - РИА Новости, 13.10.2025
СМИ узнали, когда ЕС хочет предложить Киеву кредит за счет активов России
ЕС намерен подготовить юридическое предложение, чтобы выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года, если... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:57:00+03:00
2025-10-13T14:57:00+03:00
экономика
россия
украина
европа
григорий карасин
сергей лавров
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_0:145:2810:1726_1920x0_80_0_0_7c8f71ef4378f77a71fc655b747dfab5.jpg
https://ria.ru/20251012/rossiya-2047755604.html
https://ria.ru/20251011/es-2047647878.html
https://ria.ru/20251013/tramp-2047858780.html
россия
украина
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101848/02/1018480286_159:0:2652:1870_1920x0_80_0_0_1017ac73dfce78ccbaed740ec5f95498.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, украина, европа, григорий карасин, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7
Экономика, Россия, Украина, Европа, Григорий Карасин, Сергей Лавров, Евросоюз, Еврокомиссия, G7
СМИ узнали, когда ЕС хочет предложить Киеву кредит за счет активов России

Bloomberg узнал, когда ЕС намерен предоставить Украине кредит за счет активов РФ

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ЕС намерен подготовить юридическое предложение, чтобы выделить кредит Украине за счет замороженных российских активов ко второму кварталу 2026 года, если европейские страны смогут достичь соглашения на встрече в конце октября, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
В РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством.
Военнослужащие с флагом ЕС в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Это безумие": на Западе высказались о решении ЕС по войне с Россией
12 октября, 04:40
"Как только оно будет достигнуто, исполнительная власть блока быстро начнет работу над юридическим предложением о механизме выделения денег ко второму кварталу следующего года", - говорится в публикации.
Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщал, что страны ЕС могут не достичь в конце октября соглашения по предоставлению Украине кредита за счет замороженных российских активов из-за скептицизма Бельгии в отношении плана.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
Более того, ЕК продвигает идею выделить Украине кредит за счет самих российских активов, который Киев вернул бы после выплаты Россией "репараций". Консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. А председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявлял РИА Новости, что требования репараций от России носят демагогический характер.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Раскрыты причины агрессии Евросоюза в отношении России
11 октября, 02:14
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп рассказал, при каких условиях США поставят Украине Tomahawk
Вчера, 00:31
 
ЭкономикаРоссияУкраинаЕвропаГригорий КарасинСергей ЛавровЕвросоюзЕврокомиссияG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала