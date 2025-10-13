В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в понедельник в Кировоградской и Сумской областях Украины, сообщают областные энергокомпании.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 13 октября введены в действие графики аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании "Кировоградоблэнерго".