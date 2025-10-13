https://ria.ru/20251013/ukraina-2047913395.html
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 13.10.2025
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в понедельник в Кировоградской и Сумской областях Украины, сообщают областные энергокомпании. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:10:00+03:00
2025-10-13T11:10:00+03:00
2025-10-13T11:10:00+03:00
сумская область
украина
днепропетровская область
дтэк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_0:157:2998:1843_1920x0_80_0_0_485e1f145b90c9f88837387188c50ee9.jpg
https://ria.ru/20251007/chernigov-2046877317.html
сумская область
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_178da7785ee1b1ba4e56d3b23c5f78a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, днепропетровская область, дтэк, вооруженные силы украины
Сумская область, Украина, Днепропетровская область, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В Кировоградской и Сумской областях ввели аварийные отключения электроэнергии