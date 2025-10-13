Рейтинг@Mail.ru
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
11:10 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047913395.html
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 13.10.2025
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии
Аварийные отключения электроэнергии введены в понедельник в Кировоградской и Сумской областях Украины, сообщают областные энергокомпании. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T11:10:00+03:00
2025-10-13T11:10:00+03:00
https://ria.ru/20251007/chernigov-2046877317.html
В двух областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии

В Кировоградской и Сумской областях ввели аварийные отключения электроэнергии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии введены в понедельник в Кировоградской и Сумской областях Украины, сообщают областные энергокомпании.
"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" 13 октября введены в действие графики аварийных отключений", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале областной энергокомпании "Кировоградоблэнерго".
В свою очередь агентство РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго" сообщает о введении аварийных отключений в Сумской области.
Ранее в понедельник украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил об экстренных отключениях света в Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части ДНР. Причины применения отключений не уточняются.
Сумская область, Украина, Днепропетровская область, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
 
 
