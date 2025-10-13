Рейтинг@Mail.ru
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:46 13.10.2025 (обновлено: 06:54 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/ukraina-2047866469.html
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв - РИА Новости, 13.10.2025
В Харькове прогремел взрыв
В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T02:46:00+03:00
2025-10-13T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
взрыв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
https://ria.ru/20251012/vsu-2047852661.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
россия
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_313:65:1280:790_1920x0_80_0_0_8ebf66f70d523f975d0f3febacd72406.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, взрыв
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Взрыв
В Харькове прогремел взрыв

В Харькове после воздушной тревоги прогремел взрыв

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram.
Харькове прозвучал взрыв", — говорится в публикации.
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области с 1:53 ночи звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены слышны в части Днепропетровской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВзрыв
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала