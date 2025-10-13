МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Харькове прогремел взрыв, сообщает украинский 24-й телеканал в Telegram.
"В Харькове прозвучал взрыв", — говорится в публикации.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области с 1:53 ночи звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, сирены слышны в части Днепропетровской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
