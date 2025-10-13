Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган в шутку посоветовал Мелони бросить курить - РИА Новости, 13.10.2025
18:42 13.10.2025
Эрдоган в шутку посоветовал Мелони бросить курить
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита по Газе в Египте пошутил, заявив, что она... РИА Новости, 13.10.2025
Шутка Эрдогана во время разговора с премьер-министром Италии Мелони
Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Мелони на полях саммита по Газе пошутил, заявив, что она "выглядит великолепно, но ей необходимо бросить курить" Находившийся рядом Макрон, улыбаясь, в свою очередь заявил, что "это невозможно".
Эрдоган в шутку посоветовал Мелони бросить курить

АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита по Газе в Египте пошутил, заявив, что она "выглядит великолепно, но ей необходимо бросить курить", соответствующие кадры представило турецкое агентство İhlas (İHA).
Мелони поинтересовалась самочувствием Эрдогана, отметив, что их самолёты одновременно прибыли в аэропорт Шарм-эль-Шейха.
"Выглядишь великолепно, но я должен заставить тебя бросить курить", - сказал Эрдоган Мелони. Итальянский премьер с улыбкой парировала: "Я знаю, знаю. Я не хочу кого-нибудь убить ".
Находившийся рядом президент Франции Эммануэль Макрон, улыбаясь, в свою очередь заявил, что "это невозможно".
Тринадцатого октября в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа, в нем принимают участие лидеры более 20 стран.
