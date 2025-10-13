https://ria.ru/20251013/turtsiya-2048034111.html
Эрдоган в шутку посоветовал Мелони бросить курить
Эрдоган в шутку посоветовал Мелони бросить курить - РИА Новости, 13.10.2025
Эрдоган в шутку посоветовал Мелони бросить курить
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях саммита по Газе в Египте пошутил, заявив, что она... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:42:00+03:00
2025-10-13T18:42:00+03:00
2025-10-13T19:31:00+03:00
в мире
турция
италия
египет
реджеп тайип эрдоган
джорджа мелони
эммануэль макрон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048043418_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0b1535fd0174953f54877ee12c5585fd.jpg
https://ria.ru/20251012/putin-2047831726.html
турция
италия
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048043418_224:0:1664:1080_1920x0_80_0_0_a372fc2632589e7e7f8dcef31054b01f.jpg
Шутка Эрдогана во время разговора с премьер-министром Италии Мелони
Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Мелони на полях саммита по Газе пошутил, заявив, что она "выглядит великолепно, но ей необходимо бросить курить"
Находившийся рядом Макрон, улыбаясь, в свою очередь заявил, что "это невозможно".
2025-10-13T18:42
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, италия, египет, реджеп тайип эрдоган, джорджа мелони, эммануэль макрон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Турция, Италия, Египет, Реджеп Тайип Эрдоган, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Обострение палестино-израильского конфликта
Эрдоган в шутку посоветовал Мелони бросить курить
İHA: Эрдоган пошутил о том, что Мелони нужно бросить курить