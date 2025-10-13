https://ria.ru/20251013/turtsija-2048032422.html
В администрации Эрдогана не объяснили причины инцидента с самолетом
В администрации Эрдогана не объяснили причины инцидента с самолетом - РИА Новости, 13.10.2025
В администрации Эрдогана не объяснили причины инцидента с самолетом
В администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о причинах инцидента с самолетом главы государства Реджепа Тайипа... РИА Новости, 13.10.2025
АНКАРА, 13 окт – РИА Новости. В администрации президента Турции сообщили РИА Новости, что не располагают информацией о причинах инцидента с самолетом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, который пролетел мимо взлётно-посадочной полосы аэропорта Шарм-эш-Шейха, где в понедельник планируется проведение саммита по Газе.
По данным государственного агентства Anadolu, самолёт с президентом Эрдоганом на борту изначально пролетел мимо взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Шарм-эш-Шейха, некоторое время находился в воздушном пространстве над Красным морем, после чего благополучно приземлился.
"Информации по этому поводу нет", - сказали РИА Новости в администрации турецкого лидера на просьбу прокомментировать появившиеся сообщения.
Ранее канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси заявила, что саммит по Газе состоится 13 октября и соберет лидеров более чем 20 стран. Председателями мероприятия станут ас-Сиси и президент США Дональд Трамп. Администрация президента Турции в воскресенье официально подтвердила участие Эрдогана в саммите.
Трамп ранее объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа: ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.