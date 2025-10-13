Рейтинг@Mail.ru
Трамп на саммите в Египте был очень внимателен к Аббасу, рассказал Макрон - РИА Новости, 13.10.2025
23:46 13.10.2025
Трамп на саммите в Египте был очень внимателен к Аббасу, рассказал Макрон
Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе был чрезвычайно внимателен и дружелюбен по отношению к палестинскому лидеру Махмуду... РИА Новости, 13.10.2025
в мире, израиль, шарм-эш-шейх, сша, дональд трамп, махмуд аббас, эммануэль макрон, хамас, саммит по газе в египте
В мире, Израиль, Шарм-эш-Шейх, США, Дональд Трамп, Махмуд Аббас, Эммануэль Макрон, ХАМАС, Саммит по Газе в Египте
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе был чрезвычайно внимателен и дружелюбен по отношению к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Ранее Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
"Он (Трамп - ред.) относился к нему (Аббасу - ред.) очень хорошо, и я думаю, что как всегда в такие моменты возникали протокольные вопросы, которые вызывали недопонимание. Но в любом случае, он (Трамп - ред.) был чрезвычайно дружелюбен и внимателен к нему (Аббасу - ред.)", - заявил Макрон на вопрос о том, пытался ли Трамп намеренно избежать фотографии с Аббасом.
Макрон также прокомментировал отсутствие на саммите представителей Израиля, объяснив это тем, что многие представленные страны "не были готовы к подобному формату", а их лидеров это "поставило бы в неудобное положение".
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
В миреИзраильШарм-эш-ШейхСШАДональд ТрампМахмуд АббасЭммануэль МакронХАМАССаммит по Газе в Египте
 
 
