Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет

Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп выступает на саммите по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет

Трамп на саммите в Египте был очень внимателен к Аббасу, рассказал Макрон

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе был чрезвычайно внимателен и дружелюбен по отношению к палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

« "Он (Трамп - ред.) относился к нему ( Аббасу - ред.) очень хорошо, и я думаю, что как всегда в такие моменты возникали протокольные вопросы, которые вызывали недопонимание. Но в любом случае, он (Трамп - ред.) был чрезвычайно дружелюбен и внимателен к нему (Аббасу - ред.)", - заявил Макрон на вопрос о том, пытался ли Трамп намеренно избежать фотографии с Аббасом.

Макрон также прокомментировал отсутствие на саммите представителей Израиля , объяснив это тем, что многие представленные страны "не были готовы к подобному формату", а их лидеров это "поставило бы в неудобное положение".

Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.

Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.