Трамп назвал турецкую армию одной из самых могущественных в мире

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана "крепким орешком" и заявил, что у Турции одна из самых могущественных армий в мире.
Президент США Дональд Трамп назвал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана "крепким орешком" и заявил, что у Турции одна из самых могущественных армий в мире. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:36:00+03:00
в мире, сша, турция, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
