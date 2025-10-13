Трамп назвал Эрдогана сильным человеком

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на церемонии фотографирования перед саммитом по Газе в Египте провел короткий разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявив, что тот "очень сильный человек" и что он "очень его любит".

План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.