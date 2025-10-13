Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Эрдогана сильным человеком - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 13.10.2025 (обновлено: 19:29 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/tramp-2048045041.html
Трамп назвал Эрдогана сильным человеком
Трамп назвал Эрдогана сильным человеком - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал Эрдогана сильным человеком
Президент США Дональд Трамп на церемонии фотографирования перед саммитом по Газе в Египте провел короткий разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:28:00+03:00
2025-10-13T19:29:00+03:00
в мире
сша
египет
израиль
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
хамас
саммит по газе в египте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caf0bb84ececa798f58c17e7bb0a2f58.jpg
https://ria.ru/20251013/turtsiya-2048034111.html
https://ria.ru/20251006/tramp-2046568297.html
сша
египет
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d5d42c57f739e2947356e8bd278d32f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, египет, израиль, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, хамас, саммит по газе в египте
В мире, США, Египет, Израиль, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, ХАМАС, Саммит по Газе в Египте
Трамп назвал Эрдогана сильным человеком

Трамп назвал Эрдогана сильным человеком перед саммитом по Газе

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на церемонии фотографирования перед саммитом по Газе в Египте провел короткий разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявив, что тот "очень сильный человек" и что он "очень его любит".
В понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа, в котором участвуют лидеры более 20 стран.
Шутка Эрдогана во время разговора с премьер-министром Италии Мелони - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Эрдоган в шутку посоветовал Мелони бросить курить
Вчера, 18:42
"Перед саммитом по миру в Египте Трамп поочередно встречался с лидерами и провел короткую беседу с президентом Эрдоганом. Обращаясь к переводчице Эрдогана, Трамп сказал: "Друг мой… Вы знаете, насколько этот человек силен? Я люблю этого человека. Я действительно его люблю", - приводит диалог газета Milliyet.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что на первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
Эрдоган может помочь Трампу получить Нобелевскую премию, пишут СМИ
6 октября, 07:58
 
В миреСШАЕгипетИзраильДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганХАМАССаммит по Газе в Египте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала