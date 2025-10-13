Трамп назвал Эрдогана сильным человеком

АНКАРА, 13 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на церемонии фотографирования перед саммитом по Газе в Египте провел короткий разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявив, что тот "очень сильный человек" и что он "очень его любит".
В понедельник в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит саммит по прекращению войны в секторе Газа, в котором участвуют лидеры более 20 стран.
"Перед саммитом по миру в Египте Трамп поочередно встречался с лидерами и провел короткую беседу с президентом Эрдоганом. Обращаясь к переводчице Эрдогана, Трамп сказал: "Друг мой… Вы знаете, насколько этот человек силен? Я люблю этого человека. Я действительно его люблю", - приводит диалог газета Milliyet.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности о реализации первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Отмечалось, что на первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет войска до согласованной линии внутри сектора и освободит сотни палестинцев, включая пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.