https://ria.ru/20251013/tramp-2048044648.html
Трамп назвал Эрдогана крепким орешком
Трамп назвал Эрдогана крепким орешком - РИА Новости, 13.10.2025
Трамп назвал Эрдогана крепким орешком
РИА Новости РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T19:28:00+03:00
2025-10-13T19:28:00+03:00
2025-10-13T19:28:00+03:00
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_caf0bb84ececa798f58c17e7bb0a2f58.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2048043205.html
турция
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044394111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4d5d42c57f739e2947356e8bd278d32f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, сша
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп, США
Трамп назвал Эрдогана крепким орешком
Трамп высказался об Эрдогане и турецкой армии