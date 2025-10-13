Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.

"Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.