Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр" - РИА Новости, 13.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 13.10.2025 (обновлено: 12:41 13.10.2025)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Центр"
ВСУ потеряли за сутки до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.10.2025
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, четырех механизированных, аэромобильной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Родинское, Василевка, Новопавловка, Торецкое, Удачное, Красноармейск, Ленино Донецкой Народной Республики, Ивановка и Филия Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 535 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке министерства.
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская область
 
 
