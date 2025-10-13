Рейтинг@Mail.ru
Вынесен приговор по делу о проституции в отеле из иска к Момотову - РИА Новости, 13.10.2025
Вынесен приговор по делу о проституции в отеле из иска к Момотову
Вынесен приговор по делу о проституции в отеле из иска к Момотову - РИА Новости, 13.10.2025
Вынесен приговор по делу о проституции в отеле из иска к Момотову
В Волгограде был вынесен приговор в отношении группы лиц об организации занятия проституцией в местной гостинице Marton Palace, которая, по данным... РИА Новости, 13.10.2025
волгоград
россия
виктор момотов
происшествия
волгоград, россия, виктор момотов, происшествия
Волгоград, Россия, Виктор Момотов, Происшествия
Вынесен приговор по делу о проституции в отеле из иска к Момотову

Суд в Волгограде вынес приговор по делу о проституции в гостинице Marton Palace

© РИА Новости / Алексей Майшев
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Волгограде был вынесен приговор в отношении группы лиц об организации занятия проституцией в местной гостинице Marton Palace, которая, по данным Генпрокуратуры РФ, принадлежит судье Верховного суда РФ в отставке Виктору Момотову, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее в ходе рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства активов Момотова прокурор заявил, что судья прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton. Гостиницами, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.
11.10.2025
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова
Суд подтвердил обоснованность подозрений в отношении соответчика Момотова
11 октября, 03:38
Как указано в судебных материалах, суд в Волгограде в 2023 году приговорил к штрафам в размере от 100 тысяч до 230 тысяч рублей семь фигурантов уголовного дела об организации в составе группы занятия проституцией другими лицами.
Участниками организованной группы для оказания интимных услуг использовались помещения гостиничного комплекса Marton Palace, подчеркивается в материалах. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием иска Генеральной прокуратуры, данный отель среди прочего имущества и недвижимости ГП просит суд обратить в доход государства.
Кроме того, как указано в материалах, именно в помещении Marton Palace правоохранителями была проведена "проверочная закупка" с использованием свидетеля. Он, говорится в материалах, сообщил неустановленному лицу в гостинице о желании воспользоваться услугами интимного характера за денежное вознаграждение, после чего к гостиничному комплексу привезли трех девушек. Они пришли в номер к "заказчику", тот выбрал одну из дам, передал их сопровождающему три тысячи рублей, после чего услуги интимного характера были оказаны, сообщается в материалах.
10.10.2025
Суд арестовал имущество свидетеля по иску ГП к судье Момотову
Суд арестовал имущество свидетеля по иску ГП к судье Момотову
10 октября, 15:08
Позднее правоохранители повторили похожее оперативно-розыскное мероприятие, оно также было проведено в гостинице Marton Palace, следует из материалов. В деле также имеются видеозаписи из помещения этого отеля, добавляется в них. В то же время, как указано в материалах, фигуранты привозили девушек не только в гостиницу, но также и в сауны, бани и домой к заказчикам.
Обвиняемые в суде полностью признали вину, заявили о раскаянии, с обвинением согласились в полном объеме, подчеркивается в материалах. Приговор вступил в силу в ноябре 2023 года, апелляционная инстанция лишь незначительно изменила наказание фигуранту, которому, помимо организации занятия проституцией, вменялось незаконные приобретение и хранение наркотика - марихуаны, заключается в материалах.
В настоящий момент отель Marton Palace в Волгограде носит название "Marton Царицын".
Виктор Момотов - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Владелец Marton рассказал в суде, сколько отдал судье Момотову за помощь
10 октября, 11:39
 
Волгоград Россия Виктор Момотов Происшествия
 
 
