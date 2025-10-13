Вынесен приговор по делу о проституции в отеле из иска к Момотову

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В Волгограде был вынесен приговор в отношении группы лиц об организации занятия проституцией в местной гостинице Marton Palace, которая, по данным Генпрокуратуры РФ, принадлежит судье Верховного суда РФ в отставке Виктору Момотову, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Ранее в ходе рассмотрения иска Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства активов Момотова прокурор заявил, что судья прикрывал деятельность по оказанию интим-услуг в сети отелей Marton. Гостиницами, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.

Как указано в судебных материалах, суд в Волгограде в 2023 году приговорил к штрафам в размере от 100 тысяч до 230 тысяч рублей семь фигурантов уголовного дела об организации в составе группы занятия проституцией другими лицами.

Участниками организованной группы для оказания интимных услуг использовались помещения гостиничного комплекса Marton Palace, подчеркивается в материалах. Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием иска Генеральной прокуратуры, данный отель среди прочего имущества и недвижимости ГП просит суд обратить в доход государства.

Кроме того, как указано в материалах, именно в помещении Marton Palace правоохранителями была проведена "проверочная закупка" с использованием свидетеля. Он, говорится в материалах, сообщил неустановленному лицу в гостинице о желании воспользоваться услугами интимного характера за денежное вознаграждение, после чего к гостиничному комплексу привезли трех девушек. Они пришли в номер к "заказчику", тот выбрал одну из дам, передал их сопровождающему три тысячи рублей, после чего услуги интимного характера были оказаны, сообщается в материалах.

Позднее правоохранители повторили похожее оперативно-розыскное мероприятие, оно также было проведено в гостинице Marton Palace, следует из материалов. В деле также имеются видеозаписи из помещения этого отеля, добавляется в них. В то же время, как указано в материалах, фигуранты привозили девушек не только в гостиницу, но также и в сауны, бани и домой к заказчикам.

Обвиняемые в суде полностью признали вину, заявили о раскаянии, с обвинением согласились в полном объеме, подчеркивается в материалах. Приговор вступил в силу в ноябре 2023 года, апелляционная инстанция лишь незначительно изменила наказание фигуранту, которому, помимо организации занятия проституцией, вменялось незаконные приобретение и хранение наркотика - марихуаны, заключается в материалах.